Ah, o carnaval! Tem quem queira manter a solteirice do verão até os dias de folia e quem queira fugir da bagunça. Mas se tem uma coisa que é quase impossível escapar nessa época do ano é aquela música que vai grudar na sua cabeça mesmo que você não queira e, quando você menos perceber, vai estar cantarolando ela por aí: o hit do carnaval.

Neste ano a corrida conta com competidores bem ecléticos, entre os clássicos do axé que já conhecemos de longa data (inclusive cantando alguns versos errados).

Vamos conhecer os candidatos a hit do carnaval 2016 – e já ir aprendendo a letra e a coreografia:

Banda Vingadora – Metralhadora

Desde que esse clipe maravilhoso surgiu, essa é, sem dúvida, a primeira candidata a hit do carnaval 2016 por já vir com o pacote completo: coreô e refrão chiclete!

Ivete Sangalo – O Farol

A nova música de trabalho da Ivete mal surgiu no Show da Virada e já está concorrendo a hit do carnaval. Apesar de ainda não ter clipe oficial (nem coreografia), Ivete é sinônimo de sucesso na folia.

Wesley Safadão – Camarote

Para muitos brasileiros, Safadão já seria presidente do País. Mas enquanto isso não acontece, a fama do forrozeiro pode render o primeiro lugar de hit do carnaval 2016.

Psirico – Pega Pega

Eles dominaram o carnaval de 2014 com ‘Lepo lepo’ e não querem parar por aí. Será que a nova ‘Pega Pega’ vai pegar que nem chiclete mesmo?

Claudia Leitte ft. Daddy Yankee – Corazón

Claudia Leitte também não pode ficar de fora quando se fala em carnaval. A cantora, que já vem apostando em uma carreira internacional, decidiu trazer essa pegada para sua música de trabalho no carnaval. Será que vai ser sucesso?

Marcos e Belutti com participação de Wesley Safadão – Aquele 1%

Mesmo bombando já tem um tempo, o sucesso da dupla sertaneja é um forte candidato para se estender até o carnaval e grudar de vez!

Babado Novo – Descidinha

Enquanto muitos achavam que a banda tinha acabado depois da saída da Claudia Leitte, a música ‘Descidinha’ vem mostrar que não só continuam firmes e fortes, como também concorrem a hit da folia.

Anitta – Bang

A música da Anitta também vem com o pacote e, apesar de não ter sido feito para o carnaval, o clipe bomba tanto que é uma forte candidata!

Léo Santana – Deboche

Após sua saída do grupo Parangolé (lembra de ‘Rebolation’?), Léo Santana AINDA não emplacou um hit de carnaval. Nós falamos ainda porque ele já veio preparado com coreografia e tudo para não ficar pra trás no carnaval 2016.

Harmonia do Samba – Daquele Jeito

Xanddy e seu grupo vieram mostrar que também não estão para brincadeira! Desde ‘Vem Neném’ em 2010, o Harmonia ainda não viralizou nenhuma outra música. Será que isto está prestes a mudar?