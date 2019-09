Que sonho! Dá para alugar o castelo de ‘Downton Abbey’ pelo Airbnb

Oportunidade única para os fãs de “Downton Abbey“! Para comemorar o lançamento do filme baseado na série de TV (que já estreou no exterior, mas só chega ao Brasil em 21/11), o Airbnb está disponibilizando aquele castelo lindo, onde mora a família Crawley na ficção, para aluguel.

Mas passar uma noite como Lady Mary não é tão simples assim. O castelo de Highclere, que fica em Newbury, Inglaterra, vai receber apenas dois hóspedes, e apenas por uma noite, em 26 de novembro de 2019. O conde e a condessa de Carnavon, atuais donos da propriedade, vão receber os sortudos e darão um tratamento de nobreza a eles.

A estadia começa com uma noite de coquetéis no salão, seguido de um jantar naquela sala imensa que conhecemos pela série. Serão servidos por um mordomo, claro. Na sequência, café na biblioteca, e depois uma relaxante noite de sono em um dos quartos principais.

No dia seguinte, tem café da manhã e um passeio pela propriedade, que tem mais de 400 hectares de parque verdejante. Só o castelo tem 900 metros quadrados e 300 aposentos!

Entre as regras da casa estão: “Todos os jornais devem ser passados a ferro; Um mordomo por pessoa;

Traje passeio completo é obrigatório para o jantar; A fofoca é restrita apenas aos alojamentos do andar do piso inferior; e, finalmente: a estadia será no meio da semana, porque, afinal, ‘O que é um fim de semana’?”

Quer tentar a sorte? A reserva estará disponível no dia 1º de outubro, a partir das 8h (horário de Brasília), e custará £ 150 (ou cerca de R$ 765,00). O Airbnb fará uma doação para a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.