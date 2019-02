Que tal um teclado de computador com emojis?

Se você achava que os emojis não podiam ficar melhor depois do lançamento do unicórnio, prepare-se porque tem sim: teclados de computador com todos os emojis que você já usa no seu celular!

A empresa EmojiWorks achou que nós deveríamos ter a mesma facilidade de expressão já existente nos celulares também nos computadores e providenciou o teclado em três versões:

O básico



Divulgação Divulgação

(Já vem lindo e atualizado com o unicórnio )

Plus



Divulgação Divulgação

Neste já é possível escolher o tom de pele dos emojis de humanos.

Pro



Divulgação Divulgação

Com o fantasminha e ET!

Pelo Bluetooth, o teclado se conecta tanto em dispositivos Apple quanto Windows, sejam eles tablets, notebooks ou computadores. Já para seu funcionamento, o teclado precisa de duas pilhas AAA e a instalação de um software (vem junto com o produto) no dispositivo que vai ser usado.

Curiosa para saber os valores? Vamos lá: na pré-venda (os teclados serão lançados em dezembro) o Emoji Keyboard custa 79,95 dólares. O Plus custa 89,95 dólares, e o Pro 99,95 dólares.

Reprodução/Tumblr beminqs Reprodução/Tumblr beminqs

Pronta para comprar o novo teclado ou melhor esperar o dólar baixar mais?