Que Tiro Foi Esse? Saiba a origem bizarra do meme do momento

“Que Tiro Foi Esse?”, da Jojo Maronttinni (ou Jojo Todynho), é a música do momento. Líder de vendas no iTunes e queridinha das celebridades, ela viralizou nas redes, é uma das mais populares no Spotify e certamente será um grande sucesso do Carnaval. Chiclete e irresistível, a letra da canção inspirou diversos vídeos divertidos – e polêmicos! – e é basicamente uma colagem de várias frases populares na internet, como “sambar na cara das inimigas”.

E, bem, se tem uma coisa que a rede mundial de computadores ensinou, é que todo e qualquer meme tem uma origem. A expressão “que tiro”, que dá nome ao hit e é tão presente na caixa de comentários de qualquer conta do Instagram, não é uma exceção. E a história de como ela ~caiu na boca~ do povo também não é das mais, digamos, normais.

No Twitter, sempre lá, este usuário relembrou o começo do meme:

e pensar que essa coisa de "levei um tiro" na internet começou com o povo zoando essa história bizarra pic.twitter.com/vfzD1g6AHg — Danilo Sanches (@danilo_sanches) January 15, 2018

Sim, em 2013, Edna Célia de Oliveira, de 41 anos, foi executada com dois tiros dentro da própria casa, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. Antes de morrer, porém, ela teria ligado para um conhecido pedindo socorro. Logo depois, postou na própria página do Facebook a mensagem, como informa matéria do G1 na época.

A postagem, antes de ser apagada no dia seguinte, viralizou e muita gente que não sabia (e gente que também sabia!) o final trágico da história acabou por transformá-la em memes.

De “apenas” um meme isolado, a coisa evoluiu para expressão, popular, principalmente, nos fóruns da internet, lugar onde normalmente tudo começa, e, quase cinco anos depois, “levar um tiro”- que hoje significa algo como “isso tá incrível demais”- se tornou uma música de sucesso.

E o mais “Black Mirror” e bizarro de tudo? De acordo com a polícia, a mulher foi morta “por engano”, no lugar da irmã.