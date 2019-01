Quem amou ‘Mindhunter’ precisa assistir a essa série documental da Netflix

Estreou na Netflix nesta quinta-feira (24) o documentário ‘Conversando com um serial killer: Ted Bundy‘, que é dividido em quatro episódios e reúne entrevistas inéditas com o assassino em série apelidado de “Jack, o Estripador dos Estados Unidos“.

Ted Bundy ficou mundialmente conhecido nos anos 70 por sua mente doentia e seus crimes brutais. O rapaz estuprou e matou mais de 30 mulheres.

O que o faz ser um personagem terrivelmente medonho é o fato de que ele recebia demonstrações de afeto e adoração por parte de outras mulheres que acreditavam que ele era apenas um homem charmoso e inocente. Ted era conhecido pela boa aparência e simpatia – e isso o transformou em uma celebridade na época. Nessa produção da plataforma de streaming, é contada sua história a partir de relatos concedidos pelo próprio assassino.

A peculiaridade e suas atitudes extremamente frias e calculistas são descritas no trailer do documentário. Cada vítima e relato contradizem com suas próprias palavras, “Não sou um animal e não sou um maluco… Sou apenas um indivíduo normal”.

Assista ao trailer: