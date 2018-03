Quem são as artistas que o Google destacou no Dia da Mulher?

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher de 2018, o Google mais uma vez colocou no ar um Doodle especial. Dessa vez o gigante das buscas selecionou doze artistas de diversos países pelo mundo e publicou pequenas histórias em quadrinho de cada uma delas. O resultado é lindo: usando diferentes técnicas e contando diferentes histórias, fica evidente o quanto as mulheres são diversas, tanto por fora quanto por dentro.

O universo das histórias em quadrinho ainda é muito dominado pelos homens, e vez por outra vemos casos de machismo e objetificação feminina nos livros e revistas. Mas há muitas mulheres que trabalham nessa área e têm muito o que mostrar. Por isso fomos atrás de quem são essas ilustradoras e cartunistas do Doodle de Dia Internacional da Mulher. Conheça as 12 artistas:

Estelí Meza

Ilustradora mexicana, desde 2008 ela publica seus trabalhos em um blog chamado Ilustraciones de Estelí.

Karabo Poppy Moletsane

Sul-africana, ela é uma ilustradora premiada, designer gráfica e artista de rua. Você pode acompanhar o trabalho dela no Instagram

Tillie Walden

Ela é uma cartunista e ilustradora de Austin, no Texas, Estados Unidos. Ela já publicou cinco livros e mantém um site com suas obras.

Anna Haifisch

Anna é uma artista alemã, que faz principalmente ilustração, quadrinhos e pôsteres. Você pode ver mais do trabalho dela no site pessoal.

Philippa Rice

Ela já apareceu aqui no MdeMulher com o livro Soppy – ‘A Love Story”, que mostra de um jeito muito doce a rotina de um casal. Ela tem vários outros livros publicados, e você pode ver todo o portfólio dela no site.

Isuri

Ela é uma ilustradora que vive na cidade de Colombo, no Sri Lanka. Ela já ilustrou diversos livros e tem grandes clientes como ONGs e Multinacionais. Conheça mais do trabalho dela no site oficial.

Francesca Sanna

Francesca é uma ilustradora italiana que hoje vive na Suíça. Ela já recebeu diversos prêmios por seus trabalhos com livros infantis e ilustrações editoriais. Veja mais no site dela.

Chihiro Takeuchi

Ela é uma artista de Osaka, no Japão. Ela trabalha com uma técnica de ilustração com recortes de papel e colagem. Você pode ver esse trabalho tão delicado no portfólio dela no Behance.

Saffa Khan

Ela é uma ilustradora paquistanesa que hoje vive em Manchester, no Reino Unido. Ela gosta de criar conteúdo sobre identidade, raça, cultura, religião e saúde mental. Veja o site dela.

Tunlaya Dunnvatanachit

Tunlaya Dunn é uma ilustradora e cartunista de Bangkok, na Tailândia. Ela é muito adepta de uma das formas de expressão artística que mais amamos, o GIF. Saiba mais sobre ela no portfólio que Tunlaya mantém no Cargo Collective.

Laerte

Nossa velha conhecida. Cartunista, ela publica regularmente em revistas e jornais brasileiros desde a década de 1970. Atualmente é responsável por charges diárias no jornal Folha de S. Paulo. Para acompanhar o trabalho dela, basta ficar de olho no Twitter e Facebook.

Kaveri Gopalakrishnan

Kaveri é uma ilustradora e cartunista indiana. Ela tem livros publicados para jovens adultos e crianças, e podemos acompanhar o trabalho dela no Instagram.