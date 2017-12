Quem são os boys (magia) de “Vai Malandra”, novo clipe da Anitta

O novo videoclipe da Anitta, “Vai Malandra”, divulgado nesta segunda-feira (18), já é um sucesso: em menos de seis horas após ter sido publicado já tinha alcançado mais de 7,3 milhões visualizações no Youtube. A música, um funk delicioso com participação do Mc Zaac e do rapper Maejor, é o último lançamento do projeto “Checkmate” e, sem dúvida, é o melhor.

O vídeo, apesar de contar com a direção de Terry Richardson, conhecido por colecionar acusações de abuso sexual há mais de 15 anos, é uma pérola e um presente aos fãs. Logo no início já somos presenteadas com essa cena:

E, além de muita Anitta – com shortinho, com biquíni de fita isolante e muitos outros looks bafo e de gente besuntada no óleo, o clipe trouxe um casting BABADO de boys magia.

Já nas gravações do clipe, em agosto, já dava para saber que ia ser surra de homem bonito, mas ninguém imaginava ver cenas como essa:

Ou essa:

Abaixo, a gente separou os principais gatinhos (e o Instagram deles!) que brilham no clipe:

Rodrigo Motta

Ai, ai, ai, Rodrigo, por que tão bonito? Bartender no Bar da Laje, no Vidigal, ele estava saindo do trabalho quando foi convidado para fazer um teste para “Vai, Malandra”. Foi aprovado. E, ó, antes do clipe ser lançado, o leonino já fechou contrato com a agência de modelos carioca 40 graus. Responsável por passar óleo na Anitta durante a sequência da laje, ele mostrou competência na função e, claro, outras coisinhas a mais. Quem assistiu ao vídeo, pode comprovar, não é mesmo?!

Pietro Baltazar

tonight 🌛 A post shared by Pietro Baltazar (@pietrobaltazar) on Nov 8, 2017 at 7:20pm PST

Ele é de Salvador, ele. Pietro Baltazar, conhecido como “Justin Bieber do Vidigal”, bem, por parecer o Justin Bieber, saiu da cidade baiana aos 7 anos para morar no Rio de Janeiro. Hoje, aos 19 anos, é uma das grandes promessas da moda brasileira. A carreira, que já ia muito bem (imagina, ele desfilou para a Balmain, em Paris!), ganhou um empurrãozinho da fada Anitta. Durante as gravações do clipe, em agosto, o garoto apareceu no stories da cantora, viu seus seguidores no Instagram dispararem e, consequentemente, o número de trabalhos aumentarem. Para quem estiver interessada, ele tem 1,83 de altura, tem olhos castanhos e calça 43. Ah, e, para alegria geral, são pouquíssimas as fotos do Insta dele nas quais ele aparece usando camisa. Ui.

Maejor

VAI MALANDRA LOVE 〰 A post shared by MAEJOR (@maejor) on Dec 17, 2017 at 5:12am PST

Nascido Brandon Green, o norte-americano Maejor tem 29 anos e, além de rapper, é produtor musical e já trabalhou com nomes como Justin Bieber, Ne-Yo e Iggy Azealia. Muito criticado nas redes sociais pelos fãs de Anitta – que acharam a participação dele descartável da música -, uma coisa ninguém pode negar: o cara é um sapão supremo.

Elthon Charles

🐙🙏 A post shared by Elthon Charles (@elthoncharles) on Oct 21, 2017 at 9:48am PDT

Quem é fã do maravilhoso reality show da MTV “De Férias com o Ex”, deve ter reconhecido o Elthon Charles, um dos participantes mais fofos da primeira temporada do programa. Dono de expressivos olhos verdes, ele tem 1,87 de altura e, além de modelo, é ator e a gente mal pode esperar para vê-lo, muito em breve, na tela da TV. Por enquanto, já ficamos satisfeitas com a graça alcançada dele estar no clipe da Anitta.

MC Zaac

De Diadema, em São Paulo, para o mundo! O funkeiro MC Zaac (o nome de batismo dele é Isaac Daniel Júnior) tem 23 anos e, ao lançar a música “Bumbum Granada” (ao lado do ex-parceiro Jerry Smith) alcançou fama nacional. E esse não foi o único hit dele, não, “Vai Embrazando”, lançada este ano, também foi um sucesso em todos os lugares – seja no baile funk, seja no Spotify. Sabe o que também é sucesso? Esse sorriso dele. Obrigada, Anitta!

