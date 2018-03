Quiz: você sabe tudo sobre os campeões de Melhor Filme do Oscar?

O Oscar 2018 está chegando e muitas são as especulações em torno do grande prêmio da noite, afinal, é o mais esperado e criticado de todos, não tem um que não tenha algo a opinar quando se trata do Melhor Filme do Oscar. Que jogue a primeira pedra quem nunca falou pelo menos uma vez “mentira que foi esse filme que ganhou!” e depois foi reclamar sobre isso para alguém que estivesse no momento para ouvir.

E com praticamente 90 anos de premiação fica difícil também não saber um pouco dos filmes que foram os grandes ganhadores da noite… Por isso, a gente resolveu criar um quiz para ver o quanto você conhece sobre os Melhores Filmes do Oscar. Para já ir esquentando para a premiação do próximo domingo!

Vem jogar!