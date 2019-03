Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, as irmãs Jill e Rachel em ‘Friends‘, irão voltar a estrelar uma série juntas nas telinhas logo em breve! Isso porque na tarde desta segunda-feira (25) foi anunciado na sede da Apple, nos Estados Unidos, uma série de novidades que integram aplicativos e serviços das mais diversas categorias. As atrizes estão envolvidas em um projeto desenvolvido para o Apple TV+, nova plataforma que disponibilizará canais de TV fechada e produções originais da companhia.

‘The Morning Show‘ é o nome da nova série original da nova plataforma de streaming e terá como cenário principal um programa matutino. Steve Carrell também integra o elenco. Em um teaser apresentado no evento, é possível ver algumas imagens da trama. Confira:

Em 2017, o The Hollywood Reporter havia noticiado a parceria entre as atrizes para o lançamento dessa série. O roteirista da trama é Kerry Ehrin, co-criador do suspense ‘Bates Motel‘ e Mimi Leder, de ‘The Leftovers‘, dirige alguns episódios.

A ideia era fazer uma série no estilo sitcom sobre a rotina dos apresentadores do ‘The Morning Show’, mas durante o processo de produção o foco mudou e, provavelmente, será mais dramático que cômico. Ainda não há data de estreia nem sinopse divulgadas.

Aguardamos por mais informações dessa parceria incrível!