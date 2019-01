Regina King arrasa em discurso sobre igualdade de gênero

A atriz Regina King venceu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel “If Beale Street Could Talk”. Ao subir no palco para receber a estatueta, ela comentou a importância de usar esse momento de destaque para apoiar as causas nas quais acredita.

Ela citou os movimentos “Me Too” e “Time’s Up”, que lutam pela igualdade de gênero e fim dos abuso sexuais existentes na indústria do entretenimento.

Mas o real foco de seu discurso foi a incrível promessa que fez em relação ao seus futuros trabalhos: “Nos próximos dois anos, irei me desafiar a ter 50% de mulheres em todos os meus projetos. E desafio qualquer pessoa que estiver em posição de poder a estar com a gente e fazer o mesmo”.

É isso aí, Regina!