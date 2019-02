Rihanna arrasadora – e nua – em clipe de “Bitch Better Have My Money”; assista

Rihanna não está para brincadeira. O superaguardado clipe de Bitch Better Have My Money, lançado na madrugada desta quinta-feira (02), é insano e traz muita nudez, violência e drogas.

No vídeo roteirizado e co-dirigido pela cantora e pelo coletivo de diretores franceses Megaforce, ela interpreta uma agiota em busca de vingança. Destaque para a participação especial do dinamarquês Mads Mikkelsen, conhecido por papéis em filmes como Cassino Royale e O Amante da Rainha e também no seriado Hannibal.

Para assistir ao filme, é preciso ter uma conta no YouTube e ser maior de 18 anos. ESTILO não quer estragar a surpresa; então, play!

“