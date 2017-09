Rock in Rio 2017: veja como chegar à nova Cidade do Rock

Preparada para curtir o Rock in Rio? Grandes artistas se apresentarão entre os dias 15 e 24 de setembro, incluindo Lady Gaga, Ivete Sangalo, Bon Jovi, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers, Maroon 5 e Justin Timberlake.

Depois de conferir a programação completa, ativar a sua pulseira e verificar todos os itens que são proibidos, é hora de saber como chegar à Cidade do Rock para curtir os melhores shows da temporada. Em novo endereço, a sétima edição do Rock in Rio vai rolar no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A organização do evento preparou o maior esquema de transportes de todas as edições do festival. Confira qual opção é a melhor para você!

Metrô e BRT

De acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, em todos os dias do Rock in Rio, o metrô funcionará normalmente até a meia-noite. A partir desse horário, as estações Jardim Oceânico do metrô e BRT ficarão abertas 24 horas para embarque e desembarque. Todas as outras estações do metrô ficarão abertas o tempo todo apenas para desembarque.

Pelo grande fluxo de público, duas estações de BRT serão fechadas. A Estação Parque Olímpico não vai operar, em todos os dias de evento, das 11h às 5h do dia seguinte. Os passageiros deverão se dirigir ao Terminal Olímpico, que funcionará 24 horas. A Estação Rio 2 ficará fechada entre os dias 16 e 18 e entre 22 e 25, da 0h às 5h. O público do evento deverá se dirigir somente ao Terminal Olímpico e os usuários regulares do sistema deverão ir para a estação Pedro Correia.

O cartão exclusivo do Metrô Rio não é aceito em BRT. Neste caso, a prefeitura indica os cartões Riocard, VT e Bilhete Único. A tarifa unitária do metrô é de 4,3 reais e a da integração entre metrô e BRT é de 7 reais.

BRT especial

Foram criados roteiros especiais de BRT, que vão direto para a Cidade do Rock. São eles:

90 – Jardim Oceânico x Rock in Rio (Ida)

Rota: Terminal Jardim Oceânico – Terminal Centro Olímpico

Horário de funcionamento: 14h às 5h

92 – Alvorada x Rock in Rio, via Via Parque (Ida)

Rota: Terminal Alvorada – Estação Via Parque – Terminal Centro Olímpico

Horário de funcionamento: 14h às 5h

91 – Rock in Rio x Jardim Oceânico, via Alvorada (Volta)

Rota: Terminal Centro Olímpico – Terminal Alvorada – Terminal Jardim Oceânico

Horário de funcionamento: 23h às 5h

93 – Rock in Rio x Madureira, via Curicica/Expresso (Volta)

Rota: Morro do Outeiro, Curicica, Santa Efigênia, Taquara, Tanque, Praça Seca, Campinho e Terminal Paulo da Portela (Madureira)

Horário de funcionamento: 23h20 às 5h

A tarifa unitária de BRT é de 3,6 reais.

Ônibus Primeira Classe

Sucesso nas últimas edições, o Rock in Rio Primeira Classe está garantido para 2017. A saída será de 17 pontos espalhados pelo RJ e com hora marcada. A chegada será em um portão exclusivo na nova Cidade do Rock. Garanta já o seu acessando: eventos.riocard.com/rockinrio A post shared by Rock in Rio (@rockinrio) on Jun 21, 2017 at 11:22am PDT

O ônibus executivo é uma ótima opção para quem quer conforto durante o percurso. Sem paradas na ida e na volta, ele deixa o público dentro da Cidade do Rock e tem hora e local de partida determinados.

É importante verificar o lugar exato em que será feito o embarque alguns dias antes do show. É possível encontrar o Primeira Classe em 17 pontos:

Aeroporto Santos Dumont

Aeroporto Tom Jobim – Galeão

Barra da Tijuca

Botafogo Praia Shopping

Centro

Copacabana

Ipanema

Lagoa

Méier

Niterói

Norte Shopping

Petrópolis

Recreio Shopping

Rodoviária Novo Rio

Shopping Nova América

Shopping Rio Sul

Tijuca/Saens Peña

Para ter o serviço, é preciso ter o cartão pré-pago RioCard Duo Visa Edição Especial, que pode ser adquirido pelo site por 100 reais, além do valor do frete. Nele, também é possível inserir créditos e fazer compras durante o festival.

Táxi

Na saída do evento, haverá um ponto de táxi localizado na pista lateral da Avenida Salvador Allende, sentido Curicica.

A bandeirada custa 5,4 reais, a quilometragem da tarifa I é de 2,3 reais (de segunda a sábado, das 6h às 21h) e a da tarifa II é de 2,76 reais (de segunda-feira a sábado, das 21h às 6h, e o dia inteiro nos domingos e feriados).

Vale lembrar que qualquer veículo que não for credenciado não passará pelos bloqueios da prefeitura.

Carro particular

Como de costume, o acesso à Cidade do Rock não poderá ser feito por carros particulares e nem existirá estacionamento por perto.

Algumas vias também serão fechadas, mas a organização garante que isso não vai atrapalhar os moradores da região. Eles devem se credenciar na Superintendência da Barra e de Jacarepaguá para acessar suas casas por pontos específicos. Confira aqui os bloqueios e rotas alternativas.