Rock in Rio 2017: o que você pode e o que não pode levar

O Rock in Rio 2017 começará nesta sexta-feira (15) e vai trazer estrelas da música ao longo de sete dias de shows. Lady Gaga, Ivete Sangalo, Bon Jovi, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers, Maroon 5 e Justin Timberlake estão entre as principais atrações e vão agitar a sétima edição do festival!

Se você comprou a pulseira mais apreciada do momento, prepare-se para curtir a Cidade do Rock de pertinho. Em novo endereço, ela está localizada no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Como é de costume em grandes shows, alguns objetos não poderão ser levados ao evento. Confira, a seguir, o que será essencial, o que poderá estar na mochila e quais itens não passarão pelos portões. Anota aí!

O que é obrigatório levar

Pulseira do Rock in Rio já registrada no site com a data correta (ela deverá ser colocada somente no dia do festival, antes do acesso à Cidade do Rock, e mantida no pulso enquanto estiver no local, só podendo ser retirada após a saída)

Documento de identificação com foto

Carteirinha de estudante, se tiver meia-entrada

Termo de responsabilidade de acompanhante, se tiver menos de 16 anos e estiver com um responsável que não for um dos pais

1 SEMANA. #EUVOU A post shared by Rock in Rio (@rockinrio) on Sep 8, 2017 at 4:06pm PDT

O que pode levar

Mochila

Casaco

Capa de chuva

Óculos de grau e/ou de sol

Protetor solar

Carregador de celular

Power bank

Câmera fotográfica semi-profissional

Alimentos industrializados e lacrados (máximo de cinco unidades por pessoa)

Sanduíches acondicionados em embalagens transparentes que não forem rígidas (máximo de cinco unidades por pessoa)

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagens transparentes que não forem rígidas (máximo de cinco unidades por pessoa)

❤️💙 #EUVOU A post shared by Rock in Rio (@rockinrio) on Sep 8, 2017 at 8:26am PDT

O que é proibido levar

Garrafas de qualquer gênero, tamanho ou material (exceto garrafas plásticas para consumo de água, desde que sem tampa)

Embalagens rígidas e com tampa (potes de plásticos do tipo “Tupperware”)

Latas

Bebidas em qualquer tipo de recipiente

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem

Guarda-chuvas

Cadeiras e/ou banquinhos

Capacetes

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo (motorizado ou não)

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes)

Objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha)

Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie

Objetos de vidro, plástico ou metal (embalagens de perfumes, cosméticos, pasta ou escova de dente, desodorantes de qualquer tipo)

Pau de selfie

Máquinas fotográficas profissionais

Equipamentos de filmagem profissionais

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais

Substâncias venenosas e/ou tóxicas

Drogas ilegais

Animais (com exceção de cães-guias)

Celular descarregado na nova Cidade do Rock? Jamais! ☺ #EUVOU A post shared by Rock in Rio (@rockinrio) on Sep 9, 2017 at 9:29am PDT

Guarda-volumes

O festival disponibilizará um guarda-volumes para bolsas, mochilas e bagagens, que funcionará das 14h às 05h.

As medidas do locker são: 27 centímetros de largura, 45 centímetros de altura e 42 centímetros de profundidade.

O preço antecipado do aluguel é de 35 reais e existe a possibilidade de adquiri-lo com um carregador portátil, pelo valor de 70 reais. Ambos têm o acréscimo de uma taxa de conveniência de 3,5 reais. Ela garante a reserva e dá direito ao acesso preferencial para a retirada da chave do armário.