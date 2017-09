Rock in Rio 2017: veja a programação completa por dia de festival

O Rock in Rio 2017 está chegando! Serão sete dias de muitos shows para todos os gostos. Rock, pop, música eletrônica, MPB, tudo tem vez no mega festival que conta com Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith, Bon Jovi, Guns n’ Roses e Red Hot Chili Peppers entre as principais atrações.

Tenha você escolhido ir à Cidade do Rock no Rio de Janeiro ou assistir aos shows no conforto de sua casa, saber da programação completa do Rock in Rio 2017 é fundamental. Veja a seguir:

Sexta-feira, 15/9



PALCO MUNDO

0h15 – Lady Gaga

22h30 – 5 Seconds of Summer

21h – Pet Shop Boys

19h – Ivete Sangalo



PALCO SUNSET

20h – Salve o Samba!

18h – Fernanda Abreu convida Focus Cia de Dança e Dream Team do Passinho

16h30 – Céu convida Boogarins

15h05 – SG Lewis

ELETRÔNICA

The Black Madonna

Midland

Selvagem

GOP TUN DJs (Caio T e NASCII)

Groove Delight

Fatnotronic

Sábado, 16/9

PALCO MUNDO

0h15 – Maroon 5

22h30 – Fergie

21h – Shawn Mendes

19h – Skank

PALCO SUNSET

20h – Miguel convida Emicida

18h – Rael convida Elza Soares

16h30 – Blitz convida Alice Caymmi e Davi Moraes

15h05 – Palco Sunset homenageia João Donato com Lucy Alves, Emanuelle Araújo, Tiê e Mariana Aydar

ELETRÔNICA

Grandmaster Flash

The Gaslamp Killer

DJ Marky B2B DJ Mau Mau

ZZ’s (Zeh Pretim & Zedoroque)

João Brasil

Domingo, 17/9

PALCO MUNDO

0h15 – Justin Timberlake

22h30 – Alicia Keys

21h – Walk the Moon

19h – Frejat



PALCO SUNSET

20h – Nile Rodgers & Chic

18h – Maria Rita convida Melody Garlot

16h30 – Johnny Hooker convida Liniker e Almério

15h05 – HMB & Virgul & Carlão



ELETRÔNICA

Luciano

Andhim

Renato Ratier

Chemical Surf

Flow & Zed



Quinta-feira, 21/9



PALCO MUNDO

0h15 – Aerosmith

22h30 – Def Leppard

21h – Fall Out Boy

19h – Scalene

PALCO SUNSET

20h – Alice Cooper convida Arthur Brown

18h – The Kills

16h30 – Tyler Bryant & The Shakedown

15h05 – Ana Cañas convida Hyldon



ELETRÔNICA

Rob Garza

Nightmares on Wax

SG Lewis

Leo Janeiro

Ney Fasutini

Mumbaata

Sexta-feira, 22/9



PALCO MUNDO

0h15 – Bon Jovi

22h30 – Tears for Fears

21h – Alter Bridge

19h – Jota Quest



PALCO SUNSET

20h – Ney Matogrosso & Nação Zumbi

18h – O Grande Encontro convida Banda de Pífanos Zé do Estado

16h30 – Baiana System convida Titica

15h05 – Sinara convida Mateus Aleluia

ELETRÔNICA

Maya Jane Coles

Paranoid London

L_Cio

Tessuto

Manimal

IAO



Sábado, 23/9

PALCO MUNDO

0h15 – Guns n’Roses

22h30 – The Who

21h – Incubus

19h – Titãs

PALCO SUNSET

20h – CeeLo Green convida IZA

18h – Bomba Estéreo convida Karol Conka

16h30 – Cidade Negra Convida Digitaldubs & Maestro Spok

15h05 – Quabales convida Margareth Menezes



ELETRÔNICA

Erick Morillo

Illusionize

Bruno Martini

Nytron

Ely Yabu + Rodrigo Sha



Domingo, 24/9



PALCO MUNDO

0h15 – Red Hot Chilli Peppers

22h30 – Thirty Seconds to Mars

21h – The Offspring

19h – Capital Inicial

PALCO SUNSET

20h – Sepultura

18h – Republica

16h30 – Doctor Pheabes & Supla

15h05 – Ego Kill Talent



ELETRÔNICA

Vintage Culture

Robert Owens Live PA

Gabriel Boni

Cat Dealers

Bruno Furlan

Zerb