Rock in Rio 2017: o que esperar do show de Bon Jovi no festival

O show de Bon Jovi é certamente um dos mais aguardados na semana final do Rock In Rio 2017. Fãs de todas as partes do país já estão no Rio de Janeiro ou irão para a cidade a tempo de conferir ao vivo a banda, que já esteve no Brasil em outras cinco ocasiões: em 1990 (no Hollywood Rock), 1993, 1995, 2010 e 2013 (quando também tocou no Rock in Rio).

A passagem de Bon Jovi pelo festival faz parte da turnê This House Is Not For Sale, que começou em fevereiro deste ano em Greenville (Carolina do Sul, EUA) e se encerrará no show que a banda fará em São Paulo no sábado (23).

Desta vez, eles optaram por se apresentar apenas na América do Norte e na América do Sul. Durante um show solo em 2016, Jon Bon Jovi brincou que uma turnê dependeria da boa saúde de todos os integrantes – uma lembrança do susto de 2013, quando o baterista Tico Torres precisou passar por uma cirurgia de emergência no México, por causa de uma apendicite. Ainda bem que todos estão ótimos e os shows estão rolando normalmente.

Setlist e como deve ser o show de Bon Jovi no Rock in Rio

Quem já esteve em um dos 33 shows da turnê This House Is Not For Sale – serão 35 no total – viu Jon, Tico, David Bryan (tecladista), Hugh McDonald (baixista), Phil X (guitarrista), John Shanks (guitarrista adicional) e Everett Bradley (baterista adicional) desfilando sucessos e também músicas de trabalho do álbum novo, que dá nome à turnê. Tudo com o carisma de sempre e muita interação com a plateia.

A cenografia é a básica de um show de rock: telões mostrando todos os integrantes alternadamente (com ênfase em Jon, claro) e efeitos de luzes por todo o palco. Nada de superprodução pirotécnica; no máximo, uma chuva de skypaper no final.

O setlist de 23 músicas não tem mudado muito de um show para o seguinte, então já dá para começar a se preparar com base no que o Bon Jovi tocou na última terça-feira (19), em Porto Alegre. Olha só que delícia:

This House Is Not For Sale Raise Your Hands Knockout You Give Love a Bad Name Born To Be My Baby Lost Highway Because We Can Sleep When I’m Dead Runaway We Got It Going On Saturday Night (versão acústica) Bed Of Roses It’s My Life Who Says You Can’t Go Home Roller Coaster Wanted Dead or Alive Lay Your Hands On Me Have a Nice Day Keep the Faith Bad Medicine In These Arms Blood On Blood Livin’ On a Prayer

Eles também haviam colocado na listinha de emergências (que em inglês se chama “audibles”, um termo trazido do futebol americano) as músicas Born To Follow, These Days, Always, I’ll Be There For You, We Don’t Run e Captain Crash and the Beauty Queen From Mars. Ficamos na torcida para que, empolgados com o clima do Rock in Rio, eles decidam tocar o setlist e a listinha de emergências. Ninguém vai reclamar, rapazes!

Para você já ir aquecendo a garganta e o coração, fique com um vídeo da abertura do show de Bon Jovi em Atlanta, durante a parte norte-americana da turnê, no dia 10 de fevereiro deste ano. Ladies and gentlemen, This House Is Not For Sale:

Estamos ansiosas, Bon Jovi!