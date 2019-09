Rock in Rio 2019: como assistir aos shows do domingo na TV e online

Chegamos ao terceiro dia do Rock in Rio 2019 e o festival está pegando fogo! Alguns artistas já subiram aos palcos e agitaram o público desde a última sexta (27) e agora seguimos com o line-up deste domingo (29).

Dos principais destaques de hoje, temos: a lenda brasileira Ivete Sangalo, às 18h; Goo Goo Dolls, às 20h10; Dave Mathews Band, às 22h20; e Bon Jovi, às 0h10. Todos eles se apresentarão no Palco Mundo

Ainda temos outros nomes famosos cantando no Palco Sunset. Elza Soares (às 16h55), Iza + Alcione (às 19h05) e Jessie J (às 21h15) são alguns exemplos. Vai ser um baita dia!

Lembrando que diversas outras atrações vão estar acontecendo simultaneamente nos palcos mais nichados (New Dance Order, Espaço Favela, Rock Street Asia e Rock District), e você pode assistir a todos eles de casa.

Como assistir pela TV

Na TV aberta, a Globo vai mostrar os principais acontecimentos do Palco Mundo e do Palco Sunset sob o comando de Nyvi Estephan. A cobertura começa logo após o ‘Conversa com Bial‘.

Nos canais fechados, a cobertura ficará por conta do Multishow e do Canal Bis. Sob o comando de Titi Müller, Di Ferrero e Didi Wagner, o Multishow vai transmitir todos os shows dos dois palcos principais do evento a partir das 15h. Já o Bis vai focar nos outros espaços, a partir das 19h.

Como assistir na internet

Primeiro de tudo: Twitter. Essa rede social é perfeita para assistir a eventos como este. Se você não sabia, fica a dica! É possível também acompanhar a todos os shows pelos aplicativos Multishow Play e Globoplay, cujo requisito é ser assinante.

O G1 também vai participar da transmissão do festival, cobrindo as apresentações do Palco Mundo. Fique atenta!