“Rocketman”, filme sobre Elton John, ganha trailer surpreendente

Depois de Bohemian Rhapsody, com a história de Freddie Mercury, agora será a vez de Elton John ganhar espaço nas telonas, a partir do dia 30 de maio. A nova produção cinematográfica será feita pela Paramount e terá o nome de “Rocketman”, fazendo referência a um dos grandes sucessos do cantor.

Nesta quinta-feira (21), o primeiro trailer do longa foi divulgado e, pelo visto, mais um cinebiografia surpreendente está por vir. Na trama, Reginald Dwight – o celebre Elton John – será interpretado por Taron Egerton (“Robin Hood – A Origem”). Já o parceiro de longa data do cantor, que compunha com ele, Bernie Taupin, ganhará vida com Richard Madden (“Game of Thrones”).

Com o grande clássico “Your Song” no início do teaser, é possível perceber que a história mostrará os impasses do mundo da música, assim como o preconceito que ronda quem decide ser um personagem nos palcos – ainda que o talento musical seja próprio.

Confira o trailer: