Comentários preconceituosos de Rubens Ewald Filho causam revolta

A tradicional transmissão ao vivo do Oscar pelo canal pago TNT, apresentada neste domingo (4) por Domingas Person, causou revolta nas redes sociais por causa de alguns comentários do crítico especializado em cinema Rubens Ewald Filho.

Em primeiro lugar, quando o chileno “Uma Mulher Fantástica” ganhou o troféu de Melhor Filme em Língua Estrangeira, Daniela Vega, atriz transexual e estrela da produção, subiu ao palco ao lado do diretor Sebastián Lelio. Um momento lindo de representatividade trans, certo?

Pois o comentarista achou pertinente fazer a seguinte colocação: “Essa moça na verdade é um rapaz”. Infeliz, de mau gosto e transfóbico, como muitas pessoas no twitter pontuaram. E sabe o que é pior? Isso aconteceu na mesma semana na qual as pessoas trans conquistaram o importante direito de mudarem o nome no registro civil sem passar por uma cirurgia de redesignação sexual.

Rubens Ewald Filho disse que Daniela Veiga é um "rapaz", reforçando uma noção errada de que mulheres trans são "homens de saia". Foi um comentário transfóbico terrível, @TNTbr ! #Oscars90 #Oscars — Prosa Livre (@ProsaLivre) March 5, 2018

É verdade que o Rubens Edwald Filho falou "Essa moça na verdade é um rapaz" sobre Uma Mulher Fantástica?????

Gente, alguém bane esse homem de comentar qualquer coisa #Oscars pic.twitter.com/BiHFLn5MCO — Paulo Victor (@pvms__) March 5, 2018

Rubens Edwald fala português, ingles e varias merdas #OscarNaTNT — gi (@heygibs) March 5, 2018

Por meio do próprio Twitter – e após diversas reclamações -, a emissora tentou consertar a afirmação do colunista. Menos mau.

Sim, a Daniela Vega é uma mulher. E que mulher! ✊ #Oscars pic.twitter.com/6MZKeAdnp1 — TNT™ Brasil (@TNTbr) March 5, 2018

Além disso, na era do #MeToo e do #TimesUp, um momento em que Hollywood faz uma necessária reflexão sobre as absurdas desigualdades entre os gêneros e toda a cultura do machismo presente nessa indústria, ele resolveu ironizar a aparência da premiada atriz Frances McDormand, protagonista de “Três Anúncios para um Crime” e uma das indicadas ao prêmio de “Melhor Atriz”. De acordo com Rubens, ela é uma senhora que não é bonita e que deu vexame bêbada no Globo de Ouro. Porque, talvez na concepção dele, é feio mulher que bebe e só beleza importa, não é mesmo?!

Rubens Evaldo Filho falando que Frances MacDormand é "uma senhora que não é bonita e que deu vexame bêbada no Globo de Ouro" é um belo exemplo de comentário infeliz e desnecessário. Duro que nem com idioma original acionado to me salvando. — smiletic (@smiletic) March 5, 2018

Ele também falou mal do trabalho da Saoirse Ronan, que aos 23 anos já foi indicada três vezes ao Oscar. Disse que é uma atriz fraca – e, bem, ele tem todo o direito de não curtir o trabalho dela. De qualquer forma, as pessoas também não ficaram nada felizes.

meu deus eu tinha me esquecido de como a transmissão da TNT é insuportável: Hugo Gloss fazendo entrevista no tapete vermelho e Rubens Ewald Filho dizendo que a Saoirse Ronan não é boa atriz. NÃO APENAS NÃO — Gabriel (@gabielhes) March 5, 2018

Pelo amor de Deus @TNTbr, até quando vocês vão deixar o Rubens Ewald Filho falando asneira na transmissão do Oscar? Só no tapete vermelho ele já escrachou a Frances McDormand e a Saoirse Ronan!! Mudei da TNT na hora, deplorável! #OscarNaTNT #Fail #Oscars #Rude — Brenda Biscarde (@bbiscarde13) March 5, 2018

Rubens Ewald Filho ganhando toda a minha antipatia ao criticar a Saoirse Ronan. #Oscars — Allan Veríssimo (@verissimoallan) March 5, 2018

No próprio Twitter teve quem defendeu Rubens, apontaram a desculpa foi a idade do jornalista (de acordo com a Wikipedia, ele tem 72 anos), mas isso não pode ser usado como pretexto a partir do momento que ele participa de uma transmissão ao vivo para o Brasil inteiro. Duas palavras: responsabilidade e empatia.