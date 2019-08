Sabia que TODOS os filmes de Tarantino estão disponíveis online?

‘Era Uma Vez em… Hollywood‘ é a grande estreia do cinema da última semana. Dirigido pelo famoso Quentin Tarantino, o filme traz uma discussão sobre o “fazer cinema” nos anos 1960 e usa de figuras da realidade para construir sua narrativa – além de, claro, o elenco de peso que reúne Margot Robbie, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Tarantino afirmou no início de sua carreira que dirigiria apenas 10 filmes – sem contar com os que ele co-dirigiu ou participou como convidado.

Este mais recente é o nono, então sempre que ele lança um longa-metragem, faz-se um grande evento em cima dele. As outras produções já estão por aí disponíveis nos Blu-rays da vida (e dos streamings também).

Por isso, o MdeMulher reuniu os 8 filmes do diretor que estão disponíveis nos streamings. 5 deles estão lá na Netflix e os outros 3 no Google Play/YouTube Filmes, prontinhos para serem maratonados. E olha que tem muita coisa boa, hein!

–

Lançado em 1992, o primeiro longa de Tarantino já mostrava o seu estilo característico de conduzir tramas. A história é sobre assaltantes que tentam realizar um roubo de joias, mas que dá completamente errado. E pra dificultar, começam a surgir suspeitas de que um deles é um informante da polícia infiltrado.

Se você gosta de filmes do mundo policial e de ação, este pode ser uma boa indicação.

Elenco principal: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen.

–

Um dos maiores clássicos do cinema, ‘Pulp Fiction’ explora quatro núcleos diferentes que se encontram em uma narrativa de tirar o fôlego. Um boxeador, dois assassinos da máfia, um gângster e sua esposa e dois bandidos constroem uma época em que a violência era o tema principal.

Tarantino fica popular de vez com sua obra violenta e passa a ser referência a outros filmes com a mesma temática – e com memes circulando pelas redes até os dias atuais. Além disso, o longa conquistou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Roteiro na edição de 1995. Quem gosta de muita treta, vai encontrar o suficiente aqui.

Elenco: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson.

–

Um vendedor de armas ordena que uma comissária de bordo transporte dinheiro ilegal para os Estados unidos. Ao ser questionada por dois policiais para que releve a identidade do meliante, a mulher decide contornar a situação, visando a sua liberdade e a grande quantia contida em sua mala. É nessa dinâmica que ‘Jackie Brown’, longa de 1997, trilha sua história.

Quem quiser conferir essa relíquia, pode comprar ou alugar no Google Play ou no YouTube Filmes – plataformas que estão disponíveis há bastante tempo na internet.

Elenco: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster.

–

Um dos maiores clássicos da cultura pop, ‘Kill Bill – Volume 1’ é uma obra sensacional que traz vingança, acerto de contas e muita luta em quase duas horas. A Noiva, personagem principal, sofre um terrível ataque no dia de seu casamento e fica anos em coma. Quando acorda, ela deseja nada menos do que vingança àqueles que quase destruiram o seu futuro.

Esse “pastelão” do Tarantino você consegue achar no Google Play e no YouTube Filmes. Imperdível!

Elenco: Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine.

–

O sucesso foi tão grande que Tarantino resolveu produzir uma sequência – igualmente perfeita. ‘Kill Bill – Volume 2’ continua a saga da Noiva em busca de vingança contra aqueles que quase mataram-na. Dessa vez, ela vai atrás dos dois últimos responsáveis, além de travar uma batalha intensa contra o seu antigo mestre.

Lançado em 2004, o longa pode ser adquirido através do YouTube Filmes e do Google Play.

Elenco: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen.

–

O longa destaca a extrema violência da Segunda Guerra Mundial em uma França tomada por nazistas. Enquanto o tenente Aldo Raine é escolhido para chefiar uma missão suicida contra o alemães, Shosanna Dreyfuss perde tragicamente a sua família e precisa se disfarçar de operadora em um cinema de Paris para planejar sua vingança.

O filme de 2009 recebeu indicações ao Oscar (do qual venceu uma), Globo de Ouro (uma vitória) e BAFTA (uma vitória). Uma trama imprescindível para quem gosta de filmes sobre guerras que ainda não envelheceu. Muito louco!

Elenco: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz.

–

Lançado em 2012, ‘Django Livre’ acompanha a saga do escravo – agora livre – Django, que ao lado de um caçador de recompensas irá partir para uma jornada atrás de sua esposa, que serve a um fazendeiro maldoso.

Em quase três horas de filme – 2h44, mais precisamente – Tarantino dá vida à história épica que não poupa o espectador de várias reviravoltas. O filme ganhou dois Oscars (Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro) em 2013 e é referência até hoje. Se o seu negócio é ver o circo pegar fogo, cai dentro!

Elenco: Jamie Foxx, Christoph Walts, Leonardo DiCaprio.

–

Lançamento mais recente de Tarantino antes de ‘Era Uma Vez em… Hollywood’, ‘Os Oito Odiados’ reúne a boa e velha rixa entre autoridades no meio de uma nevasca. Após a Guerra Civil, John Ruth transporta a prisioneira Daisy Domergue quando uma forte tempestade atinge eles. Os dois, então, são obrigados a dividir abrigo em uma cabana com outras seis figuras não muito amigáveis.

O filme também ganhou uma das três indicações que teve no Oscar de 2016 (Melhor Trilha Sonora).

Elenco: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh.