Saiba como assistir ao Lollapalooza 2018 na TV e na internet

O Lollapalooza 2018 acontece nesse fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Essa é a sétima edição do festival e os shows rolam nos dias 23, 24 e 25 (sexta, sábado e domingo).

Para quem não conseguiu garantir o ingresso ou simplesmente prefere ver os shows no conforto do sofá, é possível assisti-los na TV, ao vivo, pelos canais Multishow e Bis. Assinantes também podem ver tudo online, pelo Multishow Play e Bis Play.

O Multishow e o Multishow Play vão transmitir os shows do Palco Budweiser (que recebe bandas como Red Hot Chili Peppers e The Killers) e do Palco 2 (onde rolam as performances de LCD Soundsystem, Imagine Dragons e Lana Del Rey). Na sexta e no sábado a transmissão começa às 13h30 e, no domingo, às 14h.

Através do Multishow Play também dá para ver o que rola no Palco Perry’s e nos espaços de música eletrônica. Por eles vão passar nomes como Alok, DJ Snake e Hardwell.

Já o canal Bis e o Bis Play estão encarregados de veicular o que rola no Palco 3 – com atrações como Zara Larsson, Kygo e Wiz Khalifa. Os horários são os mesmos do Multishow.

Através do YouTube, dois canais do Multishow também vão se voltar ao Lolla: Humor Multishow e Música Multishow, a partir das 19h de cada dia. Esses canais não vão mostrar os shows em si, e sim, comentários complementares.

A Rede Globo não fará transmissão ao vivo, mas vai exibir os melhores momentos durante a madrugada. Na sexta-feira, das 1h10 até as 4h; no sábado, das 0h30 até as 2h10; e no domingo, das 1h30 até as 2h50.