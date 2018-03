Saiba porque esses indicados são os favoritos do Oscar 2018

O Oscar 2018 acontece no próximo domingo (4) e as apostas e bolões correm soltos. Se você vai brincar de apostar nos vencedores das principais categorias, a gente explica aqui quem são os favoritos.

E não é mero palpite não, afinal de contas ninguém está se baseando em gosto. Consultamos as mais importantes premiações que rolaram até o momento e o histórico da Academia para nossas indicações. Vem ver:

Melhor Filme

“Me Chame pelo seu Nome”

“Dunkirk”

“Destino de Uma Nação”

“Corra!”

“The Post: A Guerra Silenciosa”

“Lady Bird: É Hora de Voar”

“Forma da Água”

“Trama Fantasma”

“Três Anúncios Para um Crime”

Essa categoria ainda tem margem para dúvida, já que “A Forma da Água” é queridinho e lidera a lista de indicações ao Oscar em 2018, com 13 chances de vencer. Mas o favorito aqui é “Três Anúncios para um Crime“, que levou o Globo de Ouro, o Bafta e o prêmio principal do Sindicato dos Atores.

Considerando que a maior parte dos votantes do Oscar são atores, esses são bons indicativos de que o filme estrelado por Frances McDormand pode também faturar o Oscar. Além disso, o “Três Anúncios para um Crime” ganhou quase metade dos prêmios aos quais foi indicado até o momento: 93 vitórias em 193 indicações. Impressionante, não?

Melhor Direção

Guillermo del Toro, por “A Forma da Água”

Christopher Nolan, por “Dunkirk”

Paul Thomas Anderson, por “Trama Fantasma”

Greta Gerwig, por “Lady Bird: É Hora de Voar”

Jordan Peele, por “Corra!”

Nossa torcida é por Greta Gerwig, única mulher indicada a Melhor Direção e a quinta em 90 anos de história do Oscar. Porém, sendo realistas, quem tem mais chance de levar a estatueta do Oscar para casa no domingo é Guillermo del Toro.

Ele já tem o Globo de Ouro, o Bafta e o prêmio do Sindicato dos Diretores. Se ele realmente ganhar, esse será o primeiro Oscar do cineasta mexicano, que já foi indicado anteriormente nas categorias “Direção” e “Roteiro Original” por “O Labirinto do Fauno“.

Melhor Atriz

Sally Hawkins, por “A Forma da Água”

Frances McDormand, por “Três Anúncios Para um Crime”

Meryl Streep, por “The Post: A Guerra Secreta”

Margot Robbie, por “Eu, Tonya”

Saoirse Ronan, por “Lady Bird: É Hora de Voar”

Com licença Meryl Streep, mas não vai ser dessa vez que você vai ganhar seu quarto Oscar (ela já foi indicada 21 vezes e nem ela mesma lembra direito de todas as indicações!). Tudo indica que dessa vez é Frances McDormand que leva o prêmio para casa, por “Três Anúncios para um Crime”.

O papel foi escrito sob medida para ela, e o diretor Martin McDonagh declarou que se ela não aceitasse interpretar Mildred, a mãe procurando justiça a qualquer preço, não haveria filme. O resultado: Frances já levou para casa os prêmios de Melhor Atriz no Globo de Ouro, Bafta e do Sindicato dos Atores. Se ela não levar o Oscar, vai ser a maior zebra da noite.

Melhor Ator

Timothée Chalamet, por “Me Chame Pelo Seu Nome”

Daniel Kaluuya, por “Corra!”

Gary Oldman, por “O Destino de Uma Nação”

Denzel Washington, por “Roman J. Israel, Esq.”

Daniel Day-Lewis, por “Trama Fantasma”

Mais um prêmio bastante previsível: o Oscar deve ir para as mãos do grande Gary Oldman, que interpreta o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill em “O Destino de uma Nação“. Ele já levou o Globo de Ouro, o Bafta e o prêmio do Sindicato dos Atores por esse papel, e não deve ser diferente no Oscar.

Melhor Atriz Coadjuvante

Mary J. Blige, por “Mudbound”

Leslie Manville, por “Trama Fantasma”

Alison Janney, por “Eu, Tonya”

Laurie Metcalf, por “Lady Bird: É Hora de Voar”

Octavia Spencer, por “A Forma da Água”

Esse vai ser com emoção, porque se nossas previsões estiverem corretas, quem vai levar esse Oscar é Alison Janney, logo na primeira vez em que é indicada ao Oscar. Ela está maravilhosa no papel da mãe excêntrica e controversa de |Tonya Harding em “Eu, Tonya“. Ela já ganhou o Globo de Ouro, o Bafta e o prêmio do Sindicato dos Atores por esse papel, e se levar o Oscar vai ser bem emocionante!

Melhor Ator Coadjuvante

Willem Dafoe, por “Projeto Flórida”

Richard Jenkins, por “A Forma da Água”

Christopher Plummer, por “Todo o Dinheiro do Mundo”

Sam Rockwell, por “Três Anúncios Para um Crime”

Woody Harrelson, por “Três Anúncios Para um Crime”

Indicado pela primeira vez ao Oscar, Sam Rockwell é a principal aposta nessa categoria. Ela faturou o Globo de Ouro e o Bafta, e também recebeu esse reconhecimento dos colegas do Sindicato dos Atores. De fato ele está muito bem no papel de policial racista e meio limitado Dixon, que vai se transformando no desenrolar da trama. Se vencer, será o primeiro Oscar da carreira de Sam Rockwell.