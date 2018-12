Saiba quais foram as 10 melhores músicas de 2018

O que mais teve em 2018 foi hit! De janeiro a dezembro, todo mundo curtiu música boa e algumas delas grudaram na nossa cabeça mais que outras – e talvez não tenham nem saído ainda.

Aqui no MdeMulher fizemos uma lista com as 10 melhores músicas que bombaram neste ano. Quer saber quais são? Então chega mais!

This Is America – Childish Gambino

Donald Glover realmente não esteve pra brincadeira em 2018. Sob o alter ego Childish Gambino, o cantor sacudiu as rédeas da internet com o clipe e a canção “This Is America“. Dentro de um vasto galpão e em meio a um caos ao seu redor, Childish canta, atua e debate frente a frente a vida dos negros sobre perseguição nos Estados Unidos. Simplesmente uma das coisas mais brilhantes que foram feitas nos últimos tempos.

Quando foi lançada: Maio

Ginga – IZA (feat. Rincon Sapiência)

A revelação brasileira IZA chegou com tudo e agitou o pop nacional. Seu single “Pesadão“, lançado em outubro do ano passado, estourou nas rádios e fez com que posteriormente seu primeiro álbum de estúdio ‘Dona de Mim‘ se tornasse uma das grandes aclamações de 2018. Trouxemos aqui na nossa lista a canção “Ginga“, que esbanja atitude e confiança na voz da cantora e do rapper Rincon Sapiência e que foi um grande hit desse ano.

Quando foi lançada: Março

APESHIT – THE CARTERS

Em segredo, como quem não quer nada, Beyoncé e Jay-Z surpreenderam a todos e lançaram um álbum em parceria chamado ‘EVERYTHING IS LOVE‘. O single chefe do trabalho inédito foi ‘APESHIT‘, canção que trata de diversos temas relacionados à luta negra e seu espaço na mídia. Vale muito a pena conferir essa música que também é um protesto.

Quando foi lançada: Junho

Problema Seu – Pabllo Vittar

Dessa vez Pabllo Vittar foi longe demais! ‘Problema Seu‘ foi a primeira música do álbum “Não Para Não” a ser lançada e que deixou todos muito eufóricos. A canção é contagiante e você provavelmente irá ouvir muito até – pelo menos – o carnaval do ano que vem.

Quando foi lançada: Agosto

Make Me Feel – Janelle Monáe

Quem também se destacou em 2018 foi Janelle Monáe. A cantora e atriz sabe muito bem o que faz e é uma grande artista. A canção “Make Me Feel” tem sample do clássico “Kiss“, do Prince, e aborda a bissexualidade em seu videoclipe. Se você não a conhece, está na hora de renovar sua playlist com essa mulher talentosa!

Quando foi lançada: Fevereiro

Ao Vivo e a Cores – Matheus & Kauan (feat. Anitta)

Quem gosta de sertanejo já deve ter ouvido a parceria de Matheus & Kauan com Anitta em algum momento desse ano. A dupla migrou mais para o lado R&B em “Ao Vivo e a Cores” e o resultado ficou na dosagem certa. Essa é pros corações apaixonados.

Quando foi lançada: Maio

Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Todo mundo sabe que Lady Gaga arrasa e todo mundo também sabe que a trilha sonora do filme ‘Nasce Uma Estrela‘ é incrível. Uma das canções que mais de destacou dentre a coletânea foi “Shallow“, um hino emocionante na voz de Gaga e de Bradley Cooper. Realmente impressionante!

Quando foi lançada: Setembro

Din Din Din – Ludmilla (feat. MC Pupio & MC Doguinha)

Quando começa o “Din Din Din” você já sabe que o “pode dar em cima de mim” vem logo depois, por conta de tanto que essa música persistiu em nossos ouvidos nesse ano. A internet fez o seu trabalho e viralizou a canção usando em todas as situações, o que fez que ela se tornasse popular. Daí sobrou à Ludmilla e aos funkeiros MC Pupio e MC Doguinha cuidarem do resto pra gente.

Quando foi lançada: Junho

thank u, next – Ariana Grande

A saga de Ariana Grande neste ano terminou (ou não) numa bela canção de superação e agradecimento a todos os seus ex. “thank u, next” bateu recordes e agradou tanto aos fãs da cantora quanto aos fãs de filmes populares por unir ‘As Apimentadas‘, ‘Meninas Malvadas‘, ‘Legalmente Loira‘ e ‘De Repente 30‘ em um só videoclipe, que foi lançado um mês depois da música ter sido liberada.

Quando foi lançada: Novembro

O Sol – Victor Kley

Impossível você não ter ouvido ao menos uma vez à música de Victor Kley, “O Sol“. Lançada bem no comecinho do ano, a música foi tomando grandes proporções e contagiando o ouvido das pessoas meses após sua divulgação. Bem climinha verão e good vibes, a canção se torna sua confort song logo após algumas ouvidas.

Quando foi lançada: Janeiro