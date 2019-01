Saiba quais são as 22 séries mais aguardadas de 2019

Todos nós amamos séries de TV e sempre temos as nossas queridinhas para maratonar. Para ajudar você a ficar por dentro das novidades de 2019,nós selecionamos os títulos mais aguardados desse ano.

A lista reúne produções confirmadas por canais e plataformas de streaming, como Netflix, HBO, CW, NBC, ABC, Amazon Prime e Adult Swim.

Veja a lista de atrações:

Game of Thrones (HBO)

A 8ª e última temporada da série mais famosa da HBO será mais do que grandiosa: cada episódio terá a duração de um filme, como afirmou Richard Plepler, chefe do canal, à Variety.

13 Reasons Why (Netflix)

A série famosa da Netflix volta com uma 3ª temporada no primeiro semestre deste ano e promete trazer assuntos polêmicos como porte de armas, abuso sexual e bullying.

Grace and Frankie (Netflix)

As duas solteironas interpretadas por Jane Fonda e Lily Tomlin estão de volta em uma 5ª temporada cheia de histórias tocantes e hilárias.

Veep (HBO)

A sátira da HBO volta com a última e tão esperada 7ª temporada.

True Detective (HBO)

A 3ª temporada série investigativa tem como protagonista o ganhador do Oscar Mahershala Ali e terá o primeiro e segundo episódios exibidos em sequência à meia-noite, na virada do dia 13 para o dia 14.

Stranger Things (Netflix)

Após um ano sem novidades, as crianças de Long Island voltam à ativa em mais 8 episódios que estarão disponíveis em breve!

Brooklyn Nine-Nine (NBC)

A série abandonada pela FOX terá uma 6ª temporada pela NBC. E os fãs mal podem esperar!

Jane The Virgin (CW)

A última temporada de ‘Jane The Virgin‘ foi confirmada para este ano.

Riverdale (CW)

O fenômeno adolescente ‘Riverdale‘ retorna ainda em janeiro com novos episódios.

Euphoria (HBO)

Uma das novas grandes promessas da HBO, ‘Euphoria‘, tem Zendaya e falará de reabilitação.

Dear White People (Netflix)

A série da Netflix que debate racismo e seus desdobramos volta este ano com sua 3ª temporada.

One Day At a Time (Netflix)

O sitcom da Netflix que ganhou o coração do público terá sua 3ª temporada disponível em fevereiro e já tem novo trailer.

American Gods (Amazon Prime)

O sucesso de 2017 da Amazon Prime volta este ano com uma 2ª temporada, que é muito aguardada pelos fãs da adaptação.

How to Get Away with Murder (ABC)

Shonda Rhimes dá continuidade na trama investigativa ‘How to Get Away with Murder‘ com uma 5ª temporada prevista para estrear no segundo semestre de 2019.

Watchmen (HBO)

Mais uma da novidades da HBO, ‘Watchmen‘ é uma adaptação inspirada nos quadrinhos de Alan Moore e deve estrear em algum momento deste ano.

The OA (Netflix)

Finalmente ‘The OA‘ terá uma segunda temporada! Os fãs aguardam novos episódios desde 2016, quando a série foi lançada e conquistou a atenção do público.

Lucifer (Netflix)

A FOX cancelou, mas a Netflix decidiu reviver a série com uma 3ª temporada para a trama – e os fãs estão muito gratos!

Big Little Lies (HBO)

‘Big Little Lies‘ era para ser uma minissérie, mas o autor decidiu que a trama com Nicole Kidman, Shailene Woodley, Reese Witherspoon e Zoë Kravitz voltará numa segunda temporada – agora com Meryl Streep também!

O Mundo Sombrio de Sabrina (Netflix)

A Netflix já confirmou a 2ª temporada da série, que deve chegar em abril – e isso animou muito os fãs!

Dinastia (Netflix)

O novelão, também da Netflix, conquistou seu espaço entre os internautas e volta esse ano com novos episódios do drama da família Carrington.

Rick and Morty (Adult Swim)

O famoso cartoon terá esplêndidos 70 novos episódios para os fãs de ficção científica.

The Witcher (Netflix)

Quem é fã dos livros e do game e ‘The Witcher‘ com certeza está de olho na série homônima da Netflix, que será protagonizada pelo nosso Henry Cavill, o Super-Homem.