Saiba quais são os 10 melhores filmes de 2018

O ano de 2018 bateu recordes em bilheteria, isso porque alguns filmes surpreenderam e ganharam o mundo com suas tramas e particularidades. Pensando nisso, a gente selecionou 10 filmes desse ano que você precisa assistir o mais rápido possível.

Sem ordem de preferência e sem confusão: aqui tem longas pra todos os gostos. Então chega mais e venha conferir algumas produções de ouro!

Hereditário

Eletrizante e surpreendente são palavras que podem definir ‘Hereditário‘. O thriller retrata a história da família Graham que começa a desvendar algumas coisas após a morte de uma parente próxima. Essa parente permanece como se fosse a sombra da família e ronda, especialmente, sobre a solitária neta adolescente, Charlie. Com atuações impecáveis e construção da trama perfeita, o filme é um dos grandes destaques do ano.

Vingadores: Guerra Infinita

Fenômeno mundial, ‘Vingadores: Guerra Infinita‘ já era aclamado antes mesmo de sua estreia. A parte um do capítulo final dessa enorme franquia foca na reunião dos principais – e queridos – heróis da Marvel em busca de meios para impedir que o vilão Thanos dizime metade da população mundial. Este é um longa-metragem que entretém, conquista e cativa o espectador.

Os Incríveis 2

Após longos e dolorosos 14 anos de espera, a Disney + Pixar fizeram ‘Os Incríveis 2‘ acontecer e foi lindo prestigiar esse momento. A sequência do clássico infantil aborda a nova rotina da Mulher-Elástica como super espiã e a do Sr. Incrível que agora é um dono de casa e tem que cuidar das crianças. O desenho animado está absurdamente lindo e a história também é muito bem redigida.

Nasce Uma Estrela

Talentosa, brilhante e única Lady Gaga já nos provou que é, e sua atuação em ‘Nasce Uma Estrela‘ só confirma isso. Ela e Bradley Cooper fizeram com que o filme se tornasse um grande alvoroço e que chovessem críticas positivas à produção. Essa trama de amor e companheirismo emociona e é digna dos holofotes.

Com Amor, Simon

Como quem não quer nada, ‘Com Amor, Simon‘ realçou os filmes de categoria ‘passatempo’ a um nível alto de qualidade. Ao retratar a temática gay em uma rotina adolescente comum, o longa acerta na diretriz ao passo em que entretém sem cair no esquecimento. Vale a pena tirar um tempinho para conferir.

Viva: A Vida é Uma Festa

A Disney ama fazer a gente chorar com suas animações belíssimas e este ano não foi diferente. No comecinho de janeiro foi nos entregue esta obra-prima chamada ‘Viva: A Vida é Uma Festa’, que conta a trajetória de Miguel, um menino de 12 anos, que sonha em ser cantor. A produção inteligente retrata a cultura mexicana, esteriótipos e projetos de vida de uma forma excepcional e tocantel. É realmente de arrepiar.

Bohemian Rhapsody

“We are the champions!”. ‘Bohemian Rhapsody‘ é um do melhores filmes do ano e uma das melhores cinebiografias já produzidas em Hollywood. Desde a formação da banda Queen até a performance icônica no Live Aid, o filme acerta muito e dá orgulho aos fãs. Rami Malek que entregou um Freddy Mercury legítimo de corpo e alma.

Um Lugar Silencioso

Nesse suspense dirigido por John Krasinski, que também atua no filme, o que você mais vai ouvir é o silêncio. Isso porque a história gira em torno de uma família que tem que lidar com a sina de não poder fazer um único barulho sequer, devido à aparição de uma entidade fantasmagórica bizarra. A tensão, o medo e esse silêncio inquietante são as peças que fazem do filme um grande sucesso.

Pantera Negra

Depois que as portas de Wakanda se abriram para o mundo, a Marvel não foi mais a mesma. ‘Pantera Negra‘ surpreendeu a todos e bateu recordes de bilheteria nos lugares em que estava sendo exibido. A saga do herói conquistou os fãs e se mostrou relevante em meio a outros filmes fora do gênero. Além de debater questões sociais, o filme também apresenta personagens cativantes e efeitos visuais incríveis.

O Grinch

‘O Grinch‘ é um personagem clássico e popular do Natal dos EUA. Escolha ótima para a criançada, essa nova versão diverte e brinca com o espírito natalino de um jeito leve e engraçado.