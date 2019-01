Saiba quais são os filmes que estreiam no cinema essa semana (24/1)

Com 10 indicações ao Oscar 2019, “A Favorita” é a principal estreia dessa semana no cinema. Junto com “Roma”, da Netflix, esse é o filme que disputa mais categorias nesse ano. Então dá para aproveitar o fim de semana para ver esses dois filmões, que tal?

No cinema, “Green Book – O Guia” é o outro destaque da semana. O longa concorre a cinco Oscars e é o favorito na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Ao que tudo indica, Mahershala Ali vai colocar sua segunda estatueta na estante esse ano.

Saiba mais sobre esses e outros filmes que chegam às telonas nessa quinta-feira (24).

A Favorita

O filme gira em torno da Rainha Anne (Olivia Colman), da Inglaterra, e de duas outras mulheres: sua melhor amiga (Rachel Weisz) e a prima dela (Emma Stone), que é a mais nova empregada do castelo. Intrigas, dramas pessoais, traição e lealdade permeiam o longa. Foi indicado a dez Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor (Yorgos Lanthimos), Melhor Atriz (Olivia Colman) e dobradinha na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante (Rachel Weisz e Emma Stone).

Green Book – O Guia

Em 1962, Tony Lip (Viggo Mortensen) é um dos maiores fanfarrões de Nova York e está em busca de trabalho. Ele conhece um um pianista negro chamado Don Shirley (Mahershala Ali) e passa a ser seu motorista. Enquanto os dois se chocam no início, especialmente por conta do racismo de Lip, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam. O filme concorre a cinco Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator (Viggo Mortensen) e Melhor Ator Coadjuvante (Mahershala Ali).

Creed II

Adonis Creed (Michael B. Jordan) tem um novo desafio pela frente: enfrentar o filho do lutador que acabou matando seu pai no ringue. Para isso ele contará novamente com o treinamento e o companheirismo de Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Na vida pessoal, uma novidade inesperada vai dar outro sentido à sua vida.

Shade – Entre Bruxas e Heróis

Jovan (Mihajlo Milavic) é um menino tímido que mora na Sérvia e nasceu com uma leve paralisia cerebral. O garoto costuma usar a imaginação para escapar da realidade e, em seu mundo de fantasia, ele é um super-herói corajoso que combate o crime. Quando uma nova colega de escola (Silma Mahmuti) se aproxima de Jovan querendo ser sua amiga, ele precisará fazer novas escolhas.

Eu Sou Mais Eu

Camila Mendes (Kéfera Buchmann) é uma popstar arrogante, que busca o sucesso a todo custo. Um belo dia ela é surpreendida em casa pela visita de umafã (Estrela Straus) que insiste em tirar uma selfie com a cantora. O que Camila não esperava era que tal situação a levasse de volta à adolescência, quando sofria muito bullying. Seu único amigo é Cabeça (João Côrtes), que tenta ajudá-la a encontrar seu verdadeiro eu, já que só assim ela conseguirá voltar à realidade.

Boi de Lágrimas

Na periferia de São Luís, no Maranhão, a filha de um humilde tocador de pandeiro decide participar de manifestações políticas que estão ocorrendo no centro da cidade. Enquanto isso, um amigo próximo dos dois começa a ter pensamentos sombrios e obscuros, logo após descobrir sobre a gravidez da esposa.

Muleque Té Doido 3 – Mais Doido Ainda!

Fenômeno do cinema trash no Maranhão, esse é o terceiro filme da série cômica. Na trama, Guida, Nikima, Erlanes e Sorriso precisam correr contra o tempo para salvar Luna, a filha do povo da lua. Luna vai ser sacrificada para reviver o Rei Dom Sebastião e libertá-lo do encantamento que o transformou num grande touro negro encantado. E, com isso, a Ilha de São Luís vai mergulhar nas profundezas do oceano para sempre.

Eu Sou o Carnaval

Esse documentário mostra o Carnaval de Salvador sob a perspectiva de pessoas comuns que frequentam e trabalham na folia ano após ano. Trata-se de uma pesquisa sobre as origens da festa popular.

Wajib – Um Convite de Casamento

Depois de anos vivendo na Itália, Shadi (Saleh Bakri) retorna à Nazaré com uma missão: entregar convites para o casamento de sua irmã individualmente a cada convidado, de acordo com o costume palestino. Para isso, terá que realizar a atividade ao lado de seu pai, Abu Shadi (Mohammad Bakri).