Quando estreia ‘Três Anúncios para um Crime’ e outros premiados

A temporada de premiações do cinema e TV de 2018 teve início com o Globo de Ouro, no último domingo (7). Naturalmente a curiosidade fica aguçada a respeito dos filmes indicados – especialmente porque muitos ainda não estrearam no Brasil.

Por isso preparamos um guia com os filmes mais indicados e premiados e quando eles ganham as telonas no Brasil. Fique de olho e não perca nada!

Quando estreia “Três Anúncios para um Crime”

Vencedor do Globo de Ouro 2018, é uma história de vingança e justiça com as próprias mãos, de uma mãe que tem a filha assassinado e não descansa enquanto não vê o crime ser solucionado. Com os maravilhosos Frances McDormand (vencedora do Globo de Ouro 2018 de melhor atriz!) e Woody Harrelson no elenco, é certeza de filmaço. “Três Anúncios para um Crime” tem estreia prevista para 15 de fevereiro. >>> ‘Big Little Lies’ e ‘Três Anúncios para um Crime’ se consagram no Globo de Ouro 2018

Quando estreia “A Forma da Água”

O filme de Guillermo del Toro, campeão de indicações no Globo de Ouro e forte candidato ao Oscar conta a história de uma mulher muda que é zeladora em um laboratório experimental nos Estados Unidos, e se apaixona por uma criatura misteriosa e fantástica que é mantida presa no local.

“A Forma da Água” tem estreia prevista nas telonas do Brasil em 1º de fevereiro.

Quando estreia “The Post – A Guerra Secreta”

Pense em um filme dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Tom Hanks e Meryl Streep. Achou! “The Post – A Guerra Secreta” conta a história do Pentagon Papers, um documento publicado pelo jornal “The Washington Post” que tinha informações secretas sobre a ação dos EUA no Vietnã durante a guerra.

“The Post – A Guerra Secreta” tem estreia prevista no Brasil em 25 de janeiro.