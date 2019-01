Saiba quando os filmes indicados ao Oscar 2019 estreiam no Brasil

Nesta terça-feira (22) foram anunciados os filmes e profissionais indicados ao Oscar 2019. Agora é hora, então, de correr para o cinema e se atualizar, para poder participar dos bolões e fazer palpites com autoridade. Listamos aqui quais são os indicados na categoria Melhor Filme e quando cada um estreia no Brasil, para você não perder nadinha.

O Oscar 2019 acontece no domingo 24 de fevereiro, em Los Angeles.

A Favorita

Estreia em 24 de janeiro

O drama de Yorgos Lanthimos conta com três atrizes de peso: Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone. O filme conta a história da rainha Anna da Grã-Bretanha (Olivia Colman), que reinou no início do século 18. Ela tinha uma amizade muito íntima com Sarah Churchill (Rachel Weisz), que também foi sua amante. A chegada de Abigail (Emma Stone), nova criada da corte, no entanto, abala essa relação.

Green Book – O Guia

Estreia em 24 de janeiro

Baseado em uma história real, “Green Book” conta a história do pianista Don Shirley (Mahershala Ali). Nos anos 1960, época em que segregação racial ainda era lei nos EUA, um segurança ítalo-americano chamado Tony Lip (Viggo Mortensen) se torna motorista de Don em uma turnê pelo sul do país. O relacionamento deles na estrada é profundamente transformador para os dois.

Vice

Estreia em 31 de janeiro

Vice conta a história de Dick Cheney (Christian Bale), que foi vice-presidente dos Estados Unidos durante o mandato de George W. Bush. Com imensa influência sobre o presidente, Cheney é considerado um dos vice-presidentes mais poderosos da história, e suas decisões mudaram o mundo, com efeitos que sentimos até hoje.

Infiltrado na Klan

Estreou em 22 de novembro de 2018

Se você ainda não assistiu ao mais recente filme de Spike Lee, corra, porque algumas salas de cinema ainda o estão exibindo. O filme conta a história real de Ron Stallworth (John David Washington), um dos primeiros policiais negros do Colorado, que consegue se infiltrar na organização racista e nacionalista Ku Klux Klan. A trama, que mistura muita tensão e alguns momentos engraçados, tem um final de embrulhar o estômago. Definitivamente um dos melhores filmes do ano.

Bohemian Rhapsody

Estreou em 1º de novembro de 2018

Um dos maiores sucessos dos cinemas em 2018, esse filme conta a história da banda Queen, liderada por Freddie Mercury (Rami Malek). As intrigas e desafios que cada um enfrentou até a consagração, em um show imenso no festival Live Aid, em 1985, são embalados pelos maiores sucessos da banda. Para assistir cantando junto.

Roma

Estreou em 27 de outubro de 2018

Único filme de língua estrangeira a concorrer ao Oscar de Melhor Filme neste ano, Roma é uma obra muito pessoal assinada pelo diretor mexicano Alfonso Cuarón. Feito para a Netflix (e disponível para você assistir já por lá mesmo), o filme estreou nos cinemas alguns dias antes de entrar no ar no streaming, e por isso se tornou o primeiro filme da Netflix a concorrer na categoria Melhor Filme. Estrelado por Yalitza Aparicio – em seu primeiro trabalho como atriz – o filme conta a história de Cleo, empregada de um família de classe média no bairro de Roma, na Cidade do México. A relação de Cleo com a família é inspirada na história do diretor Cuarón, e o filme é lindo e comovente.

Nasce Uma Estrela

Estreou em 11 de outubro de 2018

A quarta versão do musical traz como protagonistas Lady Gaga, interpretando a talentosa Ally, e Bradley Cooper no papel de Jackson, um artista consagrado, mas que cai no ostracismo por causa do alcoolismo.

Pantera Negra

Estreou em 15 de fevereiro de 2018

Primeiro filme de super-heróis a ser indicado ao Oscar, “Pantera Negra” conta a história de T’Challa (Chadwick Boseman), príncipe do reino de Wakanda, um país oculto na África. Com a morte do pai, T’Chaka (John Kani), T’Challa tem que proteger seu povo e as riquezas do país, ao mesmo tempo que enfrenta inimigos externos, como o vilão Klaue, e internos.

O filme já saiu de cartaz, mas pode ser assistindo no serviço Telecine On Demand.