Saiba quem são as guerreiras que roubam a cena em “Pantera Negra”

Wakanda é o país ficcional africano conhecido no universo da Marvel por ser o mais avançado tecnologicamente. E ele é o lar e reino que aparece em “Pantera Negra“, novo filme da Disney que estreia dia 15 de fevereiro. Mas apesar de T’chala (Chadwick Boseman) ser o personagem principal e rei do país, no novo vídeo promocional do filme são as mulheres que roubam a cena.

O nome do grupo de mulheres no vídeo é Dora Milaje, traduzindo fica “As Adoradas”, elas são as protetoras tanto do reino de Wakanda, quanto a guarda pessoal do rei, o tal do Pantera Negra.

Confira o vídeo!

As Dora Milaje são as guerreiras de elite do reino, vindas das várias tribos do país e altamente treinadas em todas as artes marciais, ciência e rituais da nação. O estilo de luta delas, segundo a atriz Danai Gurira, que interpreta a general Okoye, é de suporte, elas lutam juntas como se fossem praticamente uma, como mostra no vídeo em que batalham contra um dos vilões, o Erik Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan.

Uma curiosidade um tanto bizarra é que nos quadrinhos essas guerreiras também eram possíveis esposas para os novos reis de Wakanda, mas, graças ao raciocínio de todos os envolvidos no filme, para o cinema elas são realmente guerreiras treinadas e superinteligentes.

E nem tudo são flores. A general Okoye, por exemplo, uma mulher que inspira força e traz toda a tradição antiga de Wakanda, bate de frente com Nakia, vivida por Lupita Nyong’o que, por sua vez, é a uma guerreira treinada que não participa das Dora Milage, mas é de uma força especial separada, como uma agente da CIA país. As duas tem visões diferentes e por estarem próximas do rei, acabam tendo atritos apesar de estarem do mesmo lado.

Além das guerreiras, há a princesa Shuri de 16 anos, interpretada por Letitia Wright, e irmã mais nova de T’chala, o rei. Ela é protegida por ser nova e possível herdeira de Wakanda caso aconteça algo com o irmão mais velho dela, mesmo assim tem a própria roupa de heroína. E por ser uma nova princesa da Disney, a menina é responsável pelos avanços tecnológicos do país e opera os dispositivos a distância equipamentos de auxílio ao herói principal, basicamente, ela é um dos cérebros por traz do Pantera Negra.

O filme “Pantera Negra” tem a maior pré-venda da Marvel, e o lançamento no Brasil está marcado para 15 de fevereiro nos cinemas.