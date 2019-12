Saíram as primeiras fotos do filme “A Última Carta de Amor” e estou <3

Jojo Moyes terá mais um livro adaptado para as telinhas – mais especificamente, para a Netflix: “A Última Carta de Amor”. Os fãs da romancista puderam ver, na segunda-feira (15), as primeiras imagens dos bastidores de um filme que pretende nos emocionar tanto quanto outro sucesso dela, “Como Eu Era Antes de Você”, também disponível na plataforma de streaming.

Nas imagens, Shailene Woodley (a nossa eterna Hazel Grace de “A Culpa É das Estrelas”) aparece caracterizada como a romântica Jennifer Stirling. Além disso, há também um clique no qual Joe Alwyn (namorado de Taylor Swift) aparece ao lado da musa. Confira:

A trama gira em torno de dois amores proibidos em Londres, um deles na década de 1960 e outro já nos anos 2000. No primeiro caso, Jennifer acorda sem memória e descobre ter escrito diversas cartas para um amante fora do casamento, com quem estava disposta a arriscar tudo. Quatro décadas mais tarde, a jornalista Ellie Haworth (interpretada por Felicity Jones, de “Star Wars: Rogue One”), encontra tais correspondências e, em um crescente interesse, passa a investigar o que aconteceu com tal casal, procurando, também, soluções para os problemas de seu próprio relacionamento.

De acordo com a editora Intrínseca, as gravações da adaptação já se encerraram, mas ainda não há previsão de estreia. O livro pode ser encontrado na Amazon.

