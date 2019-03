Saiu a versão completa da música linda da Sandy com Anavitória. Vem ouvir!

Na quarta-feira (19), a Sandy anunciou sua mais nova parceria dentro do projeto “Nós VOZ Eles”, em que ela grava músicas inéditas com outros artistas. Com a dupla Anavitória ela canta “Pra Me Refazer” e, até então, a gente só tinha conseguido ouvir alguns trechos da canção, através do vídeo de bastidores desse encontro.

E agora é possível conferir a faixa inteirinha. Por enquanto ela só está disponível em serviços pagos de música, mas em breve a Sandy também irá lançá-la no YouTube, como faz com todas as canções que integram o projeto. Até o momento, o “Nós VOZ Eles” já recebeu Maria Gadú, Mateus Asato e Lucas Lima – que é marido de Sandy e produtor da empreitada.

Ouça aqui “Pra Me Refazer”: