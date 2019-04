Saiu o 1º trailer completo de ‘O Rei Leão’ e ele é simplesmente incrível

‘O Rei Leão‘ acaba de ter seu primeiro trailer completo revelado pela Disney e nós, aqui, não estamos bem! O longa dublado por Donald Glover, Beyoncé e Seth Rogen está lindo demais pelas imagens que pudemos conferir nestes quase dois minutos.

É possível identificar algumas das cenas clássicas do original de 1994. Temos a cena de Simba no topo da colina ouvindo as sábias palavras de Mufasa; a aparição das hienas risonhas para os pequenos leões; nossos incríveis Timão e Pumba na floresta; a cena dramática (que arrancará muita lágrimas com certeza) da perseguição de Simba que resulta na morte de um personagem… enfim! São muitas cenas nostálgicas que agora conseguiremos rever nas telonas com essa qualidade absurdamente boa.

O filme é dirigido por Jon Favreau, também responsável pelo live-action de ‘Mogli: O Menino Lobo’. A animação ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2017.

Sem mais delongas: Confira o trailer completo!

Queremos pra ontem! ‘O Rei Leão’ chega aos cinemas brasileiros no dia 18 de julho deste ano.