Saiu o novo trailer avassalador de ‘MIB: Homens de Preto – Internacional’

A Sony Pictures liberou nesta quarta-feira (20) o trailer do filme ‘MIB: Homens de Preto – Internacional‘, que deve chegar em junho do ano que vem ao cinemas.

A trama conta a trajetória da personagem M, que tenta se tornar agente do MIB, já que teve uma experiência com extraterrestres quando jovem – sem que tivesse sua memória apagada. Junto ao divertido agente H, os dois terão que proteger seu lugar com a ameaça de um traidor, logo após agência se tornar internacional.

Assista ao trailer na íntegra:

Pelo que vimos no vídeo, pode-se esperar muita ação e tecnologia no filme! Essa é a segunda vez que Tessa e Chris trabalham juntos como dupla. A primeira foi em ‘Thor: Ragnarok‘ em que Chris era intérprete do nosso querido Thor e Tessa fazia a personagem Valkyrie.