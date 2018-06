Saiu o primeiro trailer de “Dumbo” e ele é emocionante

Se você é apaixonada por filmes da Disney, com certeza, já sabe que o clássico desenho de 1941 “Dumbo” vai ganhar uma versão com atores reais.

A história do elefantinho mais fofo de todos de orelhas grandes ganhou vida nas mão de Tim Burton. O primeiro trailer foi lançado, nesta quarta-feira (13), e está maravilhoso!

Olha só!

“Dumbo” tem estreia marcada para 29 de março de 2019 e conta a historia do pequeno elefante com a incrível capacidade de voar graças à suas grandes orelhas e, por isso, se torna a piada no circo onde nasceu. Mas, dessa vez, o protagonista tem a ajuda de um veterano da guerra chamado Holt (Colin Farrell) e seus dois filhos, que descobrem a capacidade dele de voar.

Os três e a estrela do circo Colette Marchant (Eva Green), descobrem que na verdade o motivo do pequenino ser chacota o transforma em um elefante único e desde então se esforçam em mostrar como na verdade o pequeno pode se tornar a maior atração do circo.