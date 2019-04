‘Samantha!’ retorna bem humorada e “mais madura” em sua segunda temporada

‘Samantha!‘ está de volta com sua segunda temporada na Netflix. Em menos de um ano de sua estreia, nossa subcelebridade favorita cairá em muitas ciladas nos sete novos episódios recheados de humor, nostalgia e trapalhadas. O MdeMulher teve acesso a dois episódios dessa nova leva e você descobre aqui o que achamos e que está por vir em seguida.

Com uma premissa inesperada – tendo em mente o desfecho da primeira temporada – a série passa a girar em torno do plano “infalível” criado por Tico (Rodrigo Pandolfo) e Bolota (Maurício Xavier): acabar de vez com o que sobrou da reputação de Samantha (Emanuelle Araújo). O plano consiste no lançamento do livro “Samonstra”, que relata a famosa como uma pessoa rude e mesquinha durante seu período como estrela da TV.

E o pior é que este livro vai virar filme! Portanto, Samantha tenta correr atrás do prejuízo e provar para todos e para si mesma que é uma mulher madura de verdade. A ideia, até então desconhecida na primeira temporada, é boa e esses novos episódios prometem garantir algumas risadas.

–

Um fato importante nesses novos episódios é que, assim como nos anteriores, eles aparentam ser muito mais curtos do que realmente são. Isso acontece porque o roteiro flui naturalmente e sem a presença de fillers (aquelas cenas desnecessárias que não acrescentam nada à trama).

As referências dos anos 80 e 90 ainda estão bem fortes, mas é perceptível que aos poucos o foco não é tanto o passado e sim o presente/futuro. Ainda há flashbacks dos tempos da Turminha Plimplom, com as dificuldades e questões levantadas para sustentar os próximos acontecimentos da série, só que é visível que a mudança de foco está ocorrendo.

Zezé Barbosa interpreta Socorro, a mãe de Dodói, na segunda temporada de ‘Samantha!’. Zezé Barbosa interpreta Socorro, a mãe de Dodói, na segunda temporada de ‘Samantha!’.

E com um contexto novo sendo explorado, outros personagens também surgem na série. Logo no segundo episódio, Socorro, a mãe de Dodói (personagem interpretada por Zezé Barbosa), surge para colocar a vida do filho nos trilhos. Sua aparição é cativante e, com certeza, irá despertar o riso em muitos espectadores.

Quem também conquista na atuação é Laila (a personagem de Lorena Comparato). A enlouquecida vlogueira terá mais momentos de destaque – e a gente ama!

Dodói (Douglas Silva), Cindy (Sabrina Nonata) e Brandon (Cauã Gonçalves) voltam com tudo nos novos episódios da série. Dodói (Douglas Silva), Cindy (Sabrina Nonata) e Brandon (Cauã Gonçalves) voltam com tudo nos novos episódios da série.

As crianças estão igualmente maravilhosas e pode-se esperar muita comédia deles, principalmente de Cindy (Sabrina Nonata) que está no auge da adolescência e terá que lidar com os dilemas de crescer e se preparar para a vida adulta.

No geral, a segunda temporada de ‘Samantha!’ tem tudo para agradar aos fãs. Quem gosta de uma comédia leve, descontraída e que tira sarro de situações do cotidiano, muito provavelmente irá maratonar os episódios de uma só vez! A produção continua sem delongas e consegue fazer aquilo que propõe, que é entreter o público.

Já viu o trailer mais recente da 2ª temporada?