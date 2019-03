Sandy grava música com Anavitória e é bom ter um lenço à mão para ouvi-la

A Sandy está tocando um projeto chamado “Nós VOZ Eles”, em que convida outros cantores para gravar músicas inéditas. Esse trabalho pode ser conferido através de uma websérie no YouTube e cada música rende dois vídeos: um com os bastidores da gravação e outro com o resultado dela. As canções também estão disponíveis no Spotify, Deezer, Google Play etc.

Em agosto e no início de setembro, Sandy lançou as faixas “No Escuro”, “Areia” e “Grito Mudo”, ao lado de Maria Gadú, Lucas Lima e Mateus Asato respectivamente. Nessa terça-feira (18), ela revelou ao público a quarta parceria do projeto, com a dupla Anavitória. E parece que as vozes das três foram feitas para cantarem juntas! A música se chama “Pra Me Refazer” e, pelos trechos revelados no vídeo dos bastidores, já dá para ver que vamos ouvi-la no repeat.

A canção foi composta pelas três e também conta com arranjos de Lucas Lima. A versão na íntegra deve ser disponibilizada em breve.

Enquanto isso, vale muito a pena conferir as cenas dos bastidores e também os outros episódios da websérie: