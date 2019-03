Se você não conseguiu comprar ingressos para os shows de Sandy & Junior, calma que ainda tem mais oportunidades! A dupla anunciou que haverá duas apresentações extras da turnê “Nossa História” em duas capitais: São Paulo e Rio de Janeiro.

Devido à procura insana dos fãs, a Live Nation, produtora do evento, juntamente dos irmãos, resolveram abrir novos shows para que mais gente tenha a chance de vê-los de pertinho e de cantar os hits que marcaram uma gerações.

Diante disso, eis as datas e horários: o show extra de São Paulo acontece no 25 de agosto, às 20h, no Allianz Parque. A apresentação extra do Rio de Janeiro acontece no dia 2 de agosto, às 21h30, no Jeunesse Arena.

A pré-venda dos ingressos para os dois shows acontece nos dias 27 e 28 de março, exclusivamente para os clientes com cartão Elo. Tanto nas bilheterias físicas quanto no site da Ingresso Rápido, os ingressos começam a ser disponibilizados a partir das 10h.

O público geral terá acesso às entradas a partir da 00h01 do dia 29 de março pela internet e às 10h nas bilheterias presenciais.