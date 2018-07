Scarlett Johansson deu a pior resposta possível para críticos da internet

Scarlett Johansson foi escolhida para ser a protagonista do filme ainda sem data de estreia “Rub & Tug” e até aí tudo bem, o problema é que o personagem dela no longa, “Tex”, é um homem transexual. Obviamente, não demorou muito para a produção dirigida por Rupert Sanders (mesmo de “A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell“) sofrer duras críticas na internet por causa da escalação dela, uma mulher cisgênero, para o papel.

Scarlett Johansson não cansa de pegar papéis que deveriam ser para outras pessoas, né? E ainda tem audácia de dizer que segura a bandeira da diversidade 🌝🤔 — rai (@xsunshne) July 4, 2018

após ser russa, asiática, trans, pen drive, sistema operacional e serpente, scarlett johansson é o principal nome para estrelar a biografia de whoopi goldberg pic.twitter.com/nElugnEifI — joleo (@jovemtitan) July 4, 2018

Scarlett Johansson vai interpretar um homem trans pic.twitter.com/ENAlpXRh9F — Sir Graybeard (@campelo79) July 3, 2018

A resposta da atriz foi rápida. Para o site Bustle, ela disse: “Diga a eles que podem se dirigir aos representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto e Felicity Huffman para comentários.” Os três atores interpretaram transexuais e foram aplaudidos por suas interpretações – Leto e Tambor, inclusive, ganharam prêmios. E o Twitter vendo a resposta da famosa, não conseguiu deixar de lado e começou a brincar.

scarlett johansson se defendendo das criticas por ter aceitado o papel de um homem trans pic.twitter.com/inLbgqTI4K — frothy (@60sfirth) July 4, 2018

scarlett johansson anunciada no papel de lula no filme lula – o pai do brasil (sequencia do filme lula – o filho do brasil)

questionada sobre atuar no papel do nosso barbudo ex-presidente ela declara:

'ai gente… nao gostou reclama la com hollywood' — 808s & Heartbroken (@renzgui) July 4, 2018

Ok, ela pode até ter razão em apontar que ela não foi a primeira atriz cisgênero a interpretar um personagem trans, mas essa não é a questão. A crítica é sobre, mais uma vez, Hollywood impedir que minorias (e no caso as pessoas trans são as mais marginalizadas no mundo) contem suas próprias histórias e ocupem espaços que sempre foram negados a eles.

A resposta dela é até um pouco infantil, do tipo, quando, na escola, você usava seus amiguinhos para justificar alguma coisa estúpida, como colar em uma prova de matemática. Ao não reconhecer o problema e tentar mudar o foco da discussão, Scarlett, uma das atrizes mais bem pagas do mundo, demonstra arrogância e falta de empatia. Além de se colocar no papel de “vítima”.

Polêmica

E a história fica mais escandalosa porque não é a primeira vez que Scarlett é acusada de invisibilizar minorias. Em 2017, ao ser escalada para ser a protagonista de “A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell” (Sanders também era o diretor!), originalmente asiática, ela foi acusada de whitewashing, palavra de origem inglesa usada quando personagens de outras etnias são embranquecidos.

Ou seja, aparentemente, ela não aprendeu a lição e a internet não esqueceu:

Scarlett Johansson vai estrelar em um papel de minoria que vai ser dirigido pelo mesmo diretor do Ghost in the Shell. Olha, eu não vou dizer que a gente tá mesmo vivendo na Matrix, mas esse é literalmente o momento que o Morfeu para o filme pra explicar pro Neo sobre o déjà vu. — DΞVasstado (@GabsOFlores) July 4, 2018

"Scarlett Johansson vai interpretar um homem trans em um novo filme [do mesmo diretor de Ghost in the Shell!!], e as pessoas ~compreensivelmente~ não estão felizes" mas óbvio q não estamos, diretor não aprendeu com o filme anterior? o famoso disappointed but not surprised pic.twitter.com/S8SQoiMRAd — Ariel Modara (@ArielModara) July 3, 2018

no dicionário dos produtores de hollywood ta escrito assim:

diversidade = scarlett johansson https://t.co/JEmh7LYmLy — dalek aluada (@tardislupin) July 3, 2018

Sobre o filme

“Rub & Tug” é baseado na história real de Dante “Tex” Gill, chefe do crime entre 1970 e 1980 em Pittsburg, Pensilvânia. Ele era um homem transgênero dono de casas de massagem, que mascaravam uma rede de prostituição, comandada por ele. O caso de Gill é um pouco difícil pois quando tratam do assunto, tratam dele como mulher lésbica que se vestia de maneira masculina, como nome de origem sendo Jean Marie Gill.

Mas indícios como a preferencia por pronomes masculinos e o obituário dele que aponta o início do processo de transição são claros indicativos de que, na verdade, ele era um homem trans, termo pouco conhecido ou usado na época. Além disso, ele ganhou o título de “Homem mais dúbio do ano” e “Mulher mais dúbia do ano” pelo jornal The Pittsburg Press, por ser considerado uma figura andrógina.