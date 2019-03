Fãs de GOT, segurem a ansiedade! A HBO acaba de liberar, nesta terça (05), o trailer oficial e completo da oitava e última temporada de “Game Of Thrones”, que tem estreia prevista para 14 de abril deste ano.

O vídeo incrível se inicia com a personagem Arya Stark (Maisie Williams) correndo, ofegante, enquanto ela fala sobre as faces da morte. Cenas de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), bem como flashes do que seria a grande batalha da série também aparecem.

Aperte o play!

Vem logo, abril!