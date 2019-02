Sem rivalidade: Ivete Sangalo e Claudia Leitte lançam música juntas

Em véspera de Carnaval, Ivete Sangalo e Claudia Leitte se juntaram para fazer um hit e mostrar para todo mundo que a rivalidade entre as duas não passa de meros boatos. Divulgada nesta quinta-feira (7), a música chamada “Lambada (Corpo Molinho)” já tem aquela coreografia para quem quiser entrar na dança.

Além de estarem claramente se divertindo no palco, Veveta e Claudia aproveitam para elogiar uma a outra com a letra da música. “Linda, feminina, entra no clima e vem na manha. Sol 40° graus, é tão natural, ela é quem manda”.

O lançamento faz parte do novo DVD chamado “Carnaval com Ivete”, feito para comemorar os 25 anos da carreira da cantora. Além de Claudia, Ivete também fez parcerias com Léo Santana, Marília Mendonça e Ferrugem.

É só apertar o play e se jogar na lambada!