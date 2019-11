Sequência do clássico ‘Abracadabra’ terá o trio original de atrizes

OMG! Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy estarão na sequência do filme ‘Abracadabra‘. Quem confirmou foi a própria Sarah Jessica, que interpretou a bruxa loira no longa. A revelação veio através de um comentário no Instagram.

Sarah havia postado uma imagem do filme no Halloween, relembrando as personagens icônicas que marcaram época, quando uma de suas seguidoras perguntou: “Alguma chance de uma sequência?”. A atriz então respondeu (para a alegria de todos nós): “Nós todas já dissemos sim. Agora esperamos”.

Na verdade, a sequência de ‘Abracadabra’ já havia sido confirmada pela Disney, mas ainda não sabíamos se atrizes originais estariam envolvidas no projeto. A internet ficou ouriçada quando a empresa anunciou que havia contratado a roteirista Jen D’Angelo (produtora da série ‘Workaholics‘) para escreve um segundo filme – que ele será lançado no Disney+, segundo a Collider.

Agora que não restam mais dúvidas, nos falta esperar ansiosamente para ver essa continuação finalmente acontecer.