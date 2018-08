Série baseada no livro ‘A Amiga Genial’ ganha trailer e ele é de arrepiar

Baseado no best seller “A Amiga Genial”, de Elena Ferrante, a série italiana de mesmo nome acaba de ganhar seu primeiro teaser. Desde que a produção para a TV foi anunciada ela vem sendo aguardada no mundo todo, já que a chamada Série Napolitana – composta por quatro livros – é um enorme sucesso de público.

Elena e Lila são as personagens principais da trama e a história criada por Ferrante acompanha as duas desde a infância – em Nápoles, nos anos 1950 – até a vida adulta. Amizade, inveja, sexualidade e amadurecimento são os temas que permeiam a tetralogia.

Por enquanto o teaser da série ainda não tem legendas e é falado em italiano. Mesmo assim, as imagens emocionam e dá para ver que vem coisa boa por aí!

Produzida pela HBO, “A Amiga Genial” conta com oito episódios na primeira temporada. A previsão é de estreie ainda esse ano, mas a data não foi divulgada até o momento.