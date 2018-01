Série dos criadores de ‘Gilmore Girls’ ganha dois Globos de Ouro

Uma série que tem como criadora Amy-Sherman Palladino, a mesma responsável por oito temporadas de “Gilmore Girls”, não teria como dar errado. Após anos de sucesso dedicado às histórias de Rory e Lorelai, a última empreitada certeira de Palladino atende por “The Marvelous Mrs. Maisel”, série de comédia vencedora de dois prêmios durante o Globo de Ouro, no último domingo (07).

“The Marvelous Mrs. Maisel” é do serviço de TV por streaming Amazon Prime, já conta com uma temporada completa (oito episódios) e estreou no Brasil em novembro passado (29). No Globo de Ouro, venceu nas categorias “Melhor Série de Comédia” e “Melhor Atriz Em Série de Comédia”, dando o troféu para Rachel Brosnahan, que interpreta sua primeira protagonista, Mirial, ou “Midge” Maisel. Rachel ficou bem conhecida pelo seu papel em “House Of Cards”, onde deu vida à prostituta Rachel Posner.

Além dela, também estão no elenco Michael Zegen, Alex Borstein, Tony Shalhoub (da série “Monk”) e Marin Hinkle (de “Two and a Half Men”).

A história

Ambientada em Nova York, mais especificamente em Manhattan, em 1958, o enredo gira em torno da rotina supostamente perfeita da dona de casa Midge – que tem o casamento, o apartamento e os filhos dos sonhos. Até que sua vida sofre uma mudança: após ser surpreendida por uma traição do marido, Joel Maisel, com a secretária, Midge descobre seu talento como comediante, e começa a investir no stand-up comedy. As apresentações de Mindy se dão no chamado Gaslight Cafe, que realmente existiu naquela época.

Co-produzida por Daniel Palladino, marido e parceiro de longa data de Amy, a história mostra os desafios e o crescimento pessoal de uma mulher judia e comediante, no final dos anos 1950, que vai contra o sistema tradicional.

Se você gostou de “Gilmore Girls”, prepare-se para ser conquistada pela Mrs. Maisel: algumas referências a “Gilmore”, inclusive, estão escondidas nos episódios. Sucesso lá fora, logo após seu lançamento a série foi renovada para a segunda temporada, ainda sem data de estreia definida.

Olha só o trailer completo: