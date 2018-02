10 séries divertidas da Netflix para você começar a maratonar já

Às vezes, tudo que a gente quer e precisa é ver uma boa série de TV que nos distraia e nos faça rir. Mas são tantas opções que pode ser até difícil saber por onde começar!

Se você fica meio perdida para saber o que escolher quando entra no menu de comédias da Netflix, aproveite a seleção que fizemos com 10 séries divertidas que estão disponíveis por lá. Dá para maratonar e gargalhar à vontade!

Crazy Ex-Girlfriend

Esta é para quem gosta de comédias musicais. Rebecca é uma advogada que tem tudo: é bem-sucedida, bonita e querida. Mas a consideram meio louquinha, principalmente porque ela desiste da vida luxuosa de sócia de um escritório de advocacia em Manhattan para se mudar para a Califórnia, onde vive Josh, seu crush da adolescência. Escolhas de vida, enfim. De toda forma, nenhum dos personagens é exatamente equilibrado, e é nos absurdos de cada um que está a graça da série. Não leve a sério e você dará muita risada.

F Is For Family

Está procurando uma animação nova e bacana? Encontrou!

Os Murphy são uma típica família de classe média dos anos 1970 nos EUA. O pai, Frank, é daqueles que não têm paciência com os filhos, enquanto Sue, a mãe, equilibra pratinhos para todos se entenderem. Episódio após episódio, problema após problema, eles acabam sempre unidos, com amor e humor. Os destaques de voz são Laura Dern como Sue, Bill Burr (de Breaking Bad) como Frank e Justin Long como Kevin, o filho adolescente rebelde.

Friends

Já faz quase 14 anos que o último episódio foi exibido, e é possível que você tenha visto a série inteira mais de uma vez. Mas “Friends” nunca é demais! As 10 temporadas estão disponíveis na Netflix para você matar as saudades de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, além de se divertir com participações especiais de artistas do quilate de Julia Roberts, Bruce Willis, Brad Pitt, Christina Applegate e muitos, muitos outros.

Grace and Frankie

Depois de seus maridos pedirem os divórcios para casarem um com o outro, Grace e Frankie se veem obrigadas a morar juntas. O resultado é hilário. Esta é uma série que nos faz refletir sobre o valor das amizades e sobre as ideias equivocadas que podemos ter em relação à terceira idade – o fato de os dois caras assumirem a homossexualidade é algo gigante! Ali não tem “velhinha” e “velhinho”, não, é tudo na maior atividade.

Jane, the Virgin

Depois de ser inseminada artificialmente por engano (socorro!) aos 23 anos, a recatada Jane vê sua vida virar um novelão digno dos que sempre assistiu com a avó, a quem prometeu que ficaria virgem até casar – o que, tecnicamente, ainda pode cumprir. Mas não é dramalhão, não: a trama se desenrola de uma maneira bem engraçada. A série é uma adaptação da novela venezuelana “Juana, la Virgen”.

Love

Ah, as diferenças de visões sobre os relacionamentos, um clássico nas nossas vidas… Elas movem esta série, mais especificamente pelos olhares super pés no chão de Mickey (Gillian Jacobs) e Gus (Paul Rust). São duas temporadas e cada episódio tem meia hora de duração, ou seja, dá para resolver tudo em um dia de folga e ócio.

One Day at a Time

Remake beeem livremente adaptado da série de sucesso dos anos 1970-1980 que tinha o mesmo nome. Agora, a família é cubana/americana – na original, não havia latinos no núcleo central. Mas o enredo continua o mesmo: Penélope é uma mãe recém-divorciada e também uma militar recém-reformada, e precisa se adaptar tanto à vida civil quanto à familiar com dois filhos adolescentes e sua própria mãe, Lydia, o que gera situações divertidas.

Shameless (EUA)

Este é um remake bem fiel da original britânica e também foca na classe trabalhadora. Só que, por ser americana, se passa no sul de Chicago. A história gira em torno de Frank Gallagher, um pai solteiro de seis filhos, tendo como ponto principal a forma como seu alcoolismo afeta a vida da família. Enquanto ele está acabado pelos cantos, os filhos dão um jeito de se virar sozinhos. Não é um humor “hahahahaha”, é aquele humor mais sarcástico, bem típico dos britânicos. O humor que se usa para fazer críticas, sabe? A Netflix também tem Shameless UK disponível no Brasil.

That 70’s Show

De 1976 a 1979 (apesar de ter oito temporadas), acompanhamos as vidas de seis amigos adolescentes (Eric, Donna, Kelso, Jackie, Fez e Hyde) na fictícia Point Place, em Wisconsin, EUA. Eles passam por tudo que se pode imaginar – início da sexualidade, experimentação com drogas, primeiros empregos horríveis, amores frustrados – de um jeito muito engraçado. Foi a série que revelou Mila Kunis (Jackie), Laura Pepron (Donna) e Ashton Kutcher (Kelso).

The Good Place

Boa Eleanor não era quando estava viva. Mas, por um engano (até no além eles são cometidos), ela é mandada ao Lugar Bom no pós-morte. Lá, todo mundo é sempre bom, ninguém xinga ou deseja o mal aos outros – justamente o oposto do que ela sempre foi. Para não correr o risco de ser descoberta e mandada ao Lugar Ruim, Eleanor esconde seu passado a todo custo. O texto é super inteligente e engraçado e deixa a gente pensando nas coisas que faz por aqui. Além disso, Kristen Bell, Ted Danson e William Jackson Harper estão impagáveis como Eleanor, Michael e Chidi.