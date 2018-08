5 boas séries de mistério e suspense da Netflix que você ainda não viu

Se você é fã das tramas de mistério e suspense, a Netflix é um prato cheio. Além das séries mais tradicionais, que passaram na televisão e que todo mundo já viu, como “Twin Peaks“, “Sherlock” e “Fargo” (se você não viu, coloque na lista!), a Netflix tem produções originais e de diversos países que você provavelmente ainda não assistiu.

Quem diria que a França produz séries de mistério tão boas? Ou que você poderia ficar completamente envolvido em uma trama islandesa? Se você está com aquela sensação chata de que já assistiu tudo do catálogo do streaming, dê uma chance para uma dessas 5 séries selecionadas a dedo:

–

Em português essa série é chamada de “A Louva-a-Deus”, e está no catálogo da Netflix desde 2017. Se você passou batido por ela, considere dar uma chance. A série francesa conta a história de um psicopata que imita uma serial killer veterana, e já presa, chamada Jeanne Deber.

Jeanne, que era conhecida como “A Louva-a-Deus”, se oferece para auxiliar a polícia na solução dos crimes praticados pelo imitador. Mas com uma condição: que ela lide apenas com o detetive Damien Carrot, que vem a ser seu filho. Distante da mãe há anos, Damien tem de aceitar a condição para evitar novos ataques do psicopata que está a solta. Tenso, hein?

–

Você já imaginou como é a Islândia? Ou ao menos sabe onde fica este país? Pois após assistir a “Trapped”, vai ficar ainda mais curioso sobre essa ilhazinha gelada. Depois de uma nevasca severa, uma aldeia fica isolada – nenhum carro chega ou sai, e o único meio de acesso é uma balsa.

Quando um corpo é encontrado no mar, a suspeita recai sobre as pessoas da balsa. E quem precisa lidar com toda a treta é o policial da cidadezinha, já que a polícia da capital não consegue chegar até lá devido à nevasca. Altas confusões e mistérios acontecem ao longo dos 10 episódios dessa série que vai te envolver, tenha certeza”

–

Essa é curtinha, de apenas seis episódios, e conta a história de uma turma que vai passar férias em um chalé nos Alpes franceses, quando um acidente acontece e eles ficam presos no vilarejo, sem contato com o resto do mundo.

Isolados lá, os amigos começam a descobrir segredos do passado e são envolvidos em uma trama sinistra de vingança. Brrrrr! Para os corajosos!

–

Aparentemente o inverno é o clima perfeito para cometer e desvendar crimes, pois aqui temos mais uma série que se passa no frio. Esse suspense policial é ambientado na cidade de Saint-Martin-de-Comminges, nos Pirineus franceses, e começa com a descoberta de um cavalo morto sem cabeça. O cavalo pertencia a um ricaço, e talvez por isso a polícia local resolve fazer uma bela investigação.

Ao investigar a morte do cavalo, a polícia encontra traços de DNA de um serial killer chamado Julian Hirtmann. A questão é que esse cara está em uma prisão de segurança máxima, onde é estudado pela psiquiatra Diane Berg. Eita. Pode esperar lindas paisagens e muito mistério.

–

Essa série dinamarquesa mistura suspense, mistério e ficção científica. Imagine: um vírus transmitido pela chuva matou quase todos os seres humanos. Mas em algum lugar da Escandinávia, dois irmãos sobreviventes estão determinados a encontrar mais pessoas vivas como eles.

Inseridos em um novo grupo, onde ninguém conhece o passado de ninguém, eles podem criar novas regras e até uma nova realidade. Mas é aí que eles descobrem que certos sentimentos e ritos de passagem dos humanos não morreram junto com o mundo de antigamente.