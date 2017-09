‘Shape of You’, de Ed Sheeran, é a música mais tocada do Spotify

Ed Sheeran está com tudo! Depois de ganhar o título de Artista do Ano no VMA, um de seus grandes sucessos se tornou a música mais tocada da história do Spotify nesta sexta-feira (22).

De acordo com a Billboard, “Shape of You” foi lançada em janeiro deste ano e já acumula 1,318 bilhão de execuções na plataforma de streaming. O primeiro single do álbum “÷” desbancou a canção “One Dance”, de Drake, que, desde outubro de 2016, ocupava o posto. Até o momento, “One Dance” foi tocada 1,317 bilhão de vezes no Spotify.

Com mais de 40 milhões de ouvintes mensais, Ed é o artista mais tocado da plataforma! Porém, naturalmente, ele ainda é o segundo mais ouvido de todos os tempos no Spotify, ficando atrás apenas de Drake.

De acordo com o serviço de streaming, a maioria dos ouvintes de Ed estão na Cidade do México (850 milhões por mês), em Santiago (748 milhões por mês) e em São Paulo (644 milhões por mês).