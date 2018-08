Shows de Demi Lovato no Brasil são cancelados

Os shows que Demi Lovato faria na América Latina em 2018 foram oficialmente cancelados nessa quarta-feira (8). Isso inclui apresentações que aconteceriam em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza no mês de novembro. Inicialmente, esses shows aconteceriam em abril e foram adiados anteriormente por problemas de produção, segundo comunicado oficial.

A notícia dos cancelamentos veio a público três dias depois de Demi se manifestar sobre a internação a que foi submetida 24 de julho. “Agora eu preciso me curar e estar focada na minha sobriedade e no caminho da minha recuperação”, disse ela através do Instagram.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Aug 5, 2018 at 1:53pm PDT

Quem já havia comprado ingresso para as apresentações vai ser reembolsado a partir do dia 15 de agosto. Confira o que deve ser feito, segundo comunicado da empresa Live Nation, que é responsável pela turnê da cantora no Brasil:

“Infelizmente, a cantora Demi Lovato cancelou as próximas datas da turnê de “Tell Me You Love Me” na América do Sul para focar em sua recuperação. Os shows estavam marcados para acontecer em seis cidades de Chile, Argentina e Brasil a partir de 14 de novembro e tinham Becky G como atração especial nos dois últimos países citados.

O reembolso dos ingressos para a parte brasileira da turnê que aconteceria em São Paulo (19/11), Rio de Janeiro (21/11), Recife (24/11) e Fortaleza (27/11) estará disponível da seguinte forma a partir de 15/08/2018:

1. Compras realizadas por meio do site http://www.eventim.com.br

a. O cancelamento é realizado automaticamente, a partir de 15/08/2018, pelo sistema de venda Eventim, em sua totalidade, incluindo a taxa de conveniência.

b. A Eventim direciona a solicitação de estorno ao banco emissor do cartão de crédito. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento do cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das administradoras bancárias.

2. Compras realizadas em um canal presencial (Bilheteria ou Pontos de Venda):

a) Compras com cartão de crédito: a solicitação de estorno será enviada ao banco emissor do cartão utilizado no pagamento, a partir de 15/08/2018. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento do cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das administradoras bancárias.

b) Compras com cartão de débito: a solicitação de estorno será enviada ao banco emissor do cartão utilizado no pagamento, a partir de 15/08/2018. O valor total da compra será creditado na conta correspondente ao cartão de débito.

c) Compras efetuadas em dinheiro: envie até o dia 15/09/2018, uma foto nítida dos ingressos, juntamente com o Formulário de Solicitação de Estorno (https://tinyurl.com/reembolsoDL) preenchido e assinado para o e-mail cancelamento@eventim.com.br, inserindo no campo assunto: CANCELAMENTO DEMI LOVATO. O valor total da compra será depositado na conta do titular informada no formulário de estorno, no prazo máximo de 15 dias úteis após o envio das informações completas. O comprovante de depósito será enviado para o e-mail de contato informado.

Para mais informações: cancelamento@eventim.com.br

A Live Nation, responsável pela turnê no Brasil, e a Multi Entretenimento, parceira local para os shows em Recife e Fortaleza, desejam a plena recuperação de Demi Lovato e torcem para que a artista possa voltar à América do Sul em breve.”