Só dá sertanejo e funk nas mais tocadas do Spotify dos últimos três meses

Não tem jeito, sertanejo e funk são os estilos musicais mais amados pelos brasileiros atualmente. A parada de sucessos do Spotify é a prova definitiva disso. O serviço divulgou as 20 músicas mais ouvidas no país no último trimestre, e quase não há espaço para outro estilo. Do primeiro lugar ao vigésimo, só dá funk e sertanejo, com apenas duas exceções: os românticos Vitor Kley, com “O Sol”, e Melim, com “Meu Abrigo”.

E a artista que mais aparece no top 20 é… Anitta. Embora nenhuma música dela esteja entre as mais tocadas, ela faz participação especial em três dos grandes sucessos: “Ao Vivo e a Cores”, de Matheus & Kauan, “Romance com Safadeza”, de Wesley Safadão e “Coladinha em Mim”, de Gustavo Mioto. Tá com tudo!

Quer conferir as top 20 mais ouvidas dos últimos meses? Lá vai:

1. Matheus & Kauan (feat Anitta) – Ao Vivo E A Cores

2. Jorge & Mateus – Propaganda – Ao Vivo

3. Zé Neto & Cristiano – Largado Às Traças – Ao Vivo

4. MC Bruninho – Jogo do Amor

5. Wesley Safadão feat. Anitta – Romance Com Safadeza

6. Aldair Playboy – Amor Falso

7. MC Kekel – Amor de Verdade

8. Ludmilla – Din Din Din (Participação especial de MC Pupio e MC Doguinha)

9. Marília Mendonça – A Culpa É Dele – Ao Vivo | Acústico

10. MC WM – Fuleragem

11. Vitor Kley – O Sol

12. MC MM – Só Quer Vrau

13. Gustavo Mioto – Anti-Amor – Ao Vivo

14. MC Kevinho – Ta Tum Tum

15. Zé Neto & Cristiano – Status Que Eu Não Queria – Ao Vivo

16. Melim – Meu Abrigo

17. Felipe Araújo – Amor Da Sua Cama

18. Matheus & Kauan – Tô Com Moral No Céu! – Ao Vivo

19. Gustavo Mioto – Coladinha em Mim – Ao Vivo

20. Gusttavo Lima – Apelido Carinhoso