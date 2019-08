Sônia Braga: “fazendo ‘Bacurau’, entendi muito desse Brasil”

Uma das maiores estrelas brasileiras do cinema mundial, Sônia Braga volta às telonas no filme “Bacurau“, que estreia no dia 29 de agosto. Dirigido por Kleber Mendonça Filho (“Aquarius” e “O Som ao Redor“), e Juliano Dornelles , o filme ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2019. Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (20), em São Paulo, Sônia Braga, ao lado de Mendonça, Dornelles e de outros atores do elenco falou sobre a experiência de filmar “Bacurau” e sobre a atual situação do Brasil.

“Bacurau” conta a história de um povoado no sertão pernambucano que sofre repetidas tentativas de ser tirado do mapa – inclusive de um grupo de atiradores estrangeiros que gostam mesmo de ver as pessoas sofrerem. Sônia Braga interpreta Domingas, única médica da região, que, por isso, tem uma relação muito íntima com a população.

Retomando o que falou no Festival de Gramado, Sônia reforçou: “Eu quero sim saber quem mandou matar Marielle”, se referindo à Marielle Franco, a vereadora carioca que foi assassinada em 14 de março de 2018. Quando aconteceu o assassinato, a equipe estava reunida no sertão, filmando. “A gente estava vivendo o filme, mas também vivendo o que o Brasil todo estava vivendo”, disse Sônia, sobre o sentimento de indignação após o crime.

“Bacurau” usa a história do vilarejo para retratar muito do que acontece no Brasil, e a atriz tem a esperança que o filme ajude as pessoas a “questionar e debater rápido”, já que, de acordo com ela, do jeito que as coisas vão, “em 10 anos o mundo vai acabar”. E embora o país esteja dividido, “no fim, todo mundo quer a mesma coisa, comer três vezes ao dia, por exemplo”.

Sônia chamou a atenção para o quanto fazer “Bacurau” a fez entender melhor o Brasil. Kleber Mendonça Filho, que já havia trabalhado com Sônia Braga em “Aquarius”, ressaltou que o filme não traz coisas novas, mas sim uma percepção de que em mais de 500 anos o Brasil pouco mudou, ainda tem muita exploração e características coloniais.

Bacurau estreia em todo o Brasil na quinta-feira 29 de agosto.