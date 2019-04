Sósia brasileiro de Noah Centineo dá o que falar em vídeo da Netflix

A Netflix divulgou um vídeo muito criativo neste 1º de abril e brincou com o coração dos fãs. Noah Centineo aparece para “apresentar” as novidades do catálogo do mês de abril e, claro, era só zoeira. Nem mesmo o Noah era de verdade.

‘Harry Potter‘, ‘La Casa de Papel (Parte 3)‘ e até ‘O Rei Leão‘ foram citados no vídeo como novidades da plataforma de streaming… só que nenhuma dessas estreias é de verdade. A terceira temporada de ‘La Casa de Papel’ realmente vai acontecer, mas só terá sua estreia lá pro meio do ano.

O clássico da Disney também é uma opção bem difícil de acreditar, ainda mais com a empresa do Mickey já está preparando o terreno para lançar sua própria plataforma de streaming ainda este ano.

No final das contas, tudo fazia parte da divulgação de ‘O Date Perfeito‘, com Laura Marano e Noah Centineo (o real dessa vez, ok?). Vem conferir a brincadeira da Netflix:

Bryan Lucas é o modelo brasileiro e sósia do ator de ‘Para Todos os Garotos que Já Amei‘ que aparece no vídeo. Bem parecido, não é? Dá uma olhada em algumas fotos de seu Instagram:

‘O Date Perfeito’ chega na Netflix no dia 12 de abril.