Os cantores sertanejos apenas DOMINARAM o Spotify Brasil em 2017

A Spotify já encerrou 2017 e, como de costume, liberou as listas com as músicas mais tocadas, os artistas mais procurados e os álbuns mais escutados no Brasil.

Sabe qual gênero brilhou demais? Sim, o sertanejo! Nomes como Matheus & Kauan, Jorge & Mateus e Marília Mendonça fizeram a alegria dos usuários do serviço de streaming e foram os artistas mais populares do ano na plataforma.

Mas o pop também esteve muito bem representado por Anitta, Pabllo Vittar e Alok. Abaixo, confira todos os resultados!

Top 10 Artistas

1. Matheus & Kauan

2. Jorge & Mateus

3. Henrique & Juliano

4. Marília Mendonça

5. Wesley Safadão

6. Ed Sheeran

7. Alok

8. Maiara & Maraisa

9. Henrique & Diego

10. MC Kevinho

Top 10 Álbuns

1. Na Praia 2 – Matheus & Kauan

2. Como Sempre Feito Nunca (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

3. Realidade (Ao Vivo em Manaus) – Marília Mendonça

4. Marília Mendonça Ao Vivo – Marília Mendonça

5. O Céu Explica Tudo (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

6. Anavitória – Anavitória

7. ÷ (Divide) – Ed Sheeran

8. Vai Passar Mal – Pabllo Vittar

9. Ao Vivo em Goiânia – Maiara & Maraisa

10. Na Praia – Matheus & Kauan

Top 10 Músicas

1. Shape of You – Ed Sheeran

2. Hear me Now – Alok

3. Vidinha de Balada (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

4. Te assumi pro Brasil (Ao Vivo) – Matheus & Kauan

5. Sua Cara (feat Anitta & Pabllo Vittar) – Major Lazer

6. K.O. – Pabllo Vittar

7. Você Partiu Meu Coração – Nego do Borel

8. Loka – Simone & Simaria

9. Despacito (Remix) – Luis Fonsi

10. Raspão (Ao Vivo) – Henrique & Diego

As playlists estão todas separadas na Spotify e são maravilhosas, já pode até conferir algumas delas agora para pode ver como estão!